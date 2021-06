Bookede privatfly og ville ikke betale selv

Flyet fra Italien til Norge var så forsinket, at 16 passagerer bookede et privatfly og sendte regningen til SAS. De endte dog med at betale en stor del selv

- Jeg tænker, at både os og SAS, fik et lille smil på læben, da vi så denne regning.

- Det er meget sjældent, vi ser sådan nogle sager, så man ved aldrig rigtig, hvad man skal forvente, når man sender sit krav til selskabet.

Ikke alle pengene kom hjem

Sådan siger Gustav Thybo, direktør i Flyhjælp, til nationen! om en ret så speciel sag, de netop har afsluttet om en gruppe nordmænd, der bookede et privatfly til en kvart million pga. en flyforsinkelse i Firenze - og siden krævede udgiften refunderet af SAS

Flyhjælp har nemlig lagt mærke til, at mange rejsende skriver til nationen!, når de ikke kan få penge retur fra deres flyselskab eller rejsebureau - du husker måske denne: Kræver bevis fra SAS: Handler om 22.000 kr. eller denne Vred på Norwegian: Læs det med småt - og i denne sag endte det da også med, at SAS kun ville betale en del af regningen.

6100 kr. pr. mand er da også penge

De 16 norske passagerer valgte at booke deres eget privatfly fra Pisa til Stavanger, hvilket mundede ud i en regning på en kvart million norske kroner, og Flyhjælp lovede at give sagen et forsøg, da SAS ikke umiddelbart mente, at de skule hænge på regningen:

- I dette tilfælde kunne vi dog ikke hente alle pengene hjem til flypassagererne.

- De måtte nøjes med ca. 98.000 kroner, hvilket svarer til 6100 kr. pr. passager, så det er da også en slags penge, selvom der er lang vej op til den kvarte million, siger Gustav Thybo til nationen! Han minder om, at alle flyrejsende - hvis flyet er aflyst - rigtigt nok har ret til selv at finde alternativ transport til destinationen, men at det at hyre et privatfly er lige i overkanten. I hvert fald hvis man forventer fuld dækning.