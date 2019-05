Bookmakere ændrer odds på Stram Kurs

I går kunne man få sine penge 1,8 gange igen, hvis man spillede på Stram Kurs i Folketinget. Her til morgen er odds nede på 1,4.

- Paludan klarede sig fantastisk, og virker hverken skinger eller tosset.

- Er ikke enig i hans politik, men faktum er, at han kan gå hen og klare sig rigtigt godt, især hvis de andre partier fortsætter med at rulle øjne og opfører sig som mentalt forstyrrede børn.

Trump, DF, Brexit og Paludan

Sådan skriver Joshua C. i en meget populær kommentar (237 likes) på Ekstra Bladets Facebook-profil om de tv-debatter, både DR og TV2 lagde skærm til i går. Og Joshua er ikke den eneste, der spår stor succes til Stram Kurs:

- Man får jo automatisk lyst til at stemme på Rasmus, når man ser den børnehave, de andre kan lave, skriver Daniel J. i en af de mest populære af mange tusind kommentarer, det kommende folketingsvalg har fået på nationen!, hvor Yaskagidaskaya fører like konkurrencen (28 likes p.t.) for denne:

- 1. Trump bliver ALDRIG præsident.

- 2. DF bliver ALDRIG stuerene.

- 3. England stemmer ALDRIG for brexit.

- 4. Rasmus Paludan bliver ALDRIG statsminister, skriver Yaskagidaskaya.

Screenshot fra Unibet tirsdag.

Screenshot fra Danske Spil mandag.

I går var odds 1,85 - i dag 1,4

Også odds-sætterne hos spilfirmaerne Danske Spil og Unibet spår Paludan gode chancer for at komme i Folketinget. I går aftes fik man således pengene 1,85 gange igen hos Danske Spil, hvis man man satte dem på, at Stram Kurs ender i Folketinget.

Det odds er nu nede i 1,4, og det samme er sket hos Unibet.

Screenshot fra Danske Spil i dag onsdag.