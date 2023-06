Bor i skov: Raser over boligstøtte på 1593 kr.

Sophie har meldt flytning til Assens Kommune, som ikke vil acceptere at hun bor i naturen. Hun vil ikke have boligstøtte

- Hej.

- Jeg fik tilkendt en førtidspension af Silkeborg Kommune, mens jeg boede ude i skoven.

- Det havde jeg gjort i et år, og sammenlagt har jeg nok boet i skove rundt om i Danmark i ca. 2 år.

- Det har aldrig været et problem før, og man – kommunerne - har altid ændret adressen til ukendt, sådan som man også skal.

Nej, siger Assens - ukendt adresse er ikke en mulighed

Meddelte flytning d. 1. maj

Sådan indleder Sophie P et brev til nationen! – et af de mere specielle. For hvor de fleste breve kommer fra borgere, der synes de får lidt økonomisk hjælp, så er Sophies situation faktisk live omvendt. Hun synes hun får for meget. Hendes brev – som hun håber kan få Assens Kommune til at fatte, at hun skal registreres med ’ukendt adresse’ – fortsætter nemlig således:

Bruger ikke strøm eller vand

- Den 1. maj meddelte jeg flytning til Assens kommune. Her bor jeg i naturen.

- Men de nægter at ændre min adresse til ukendt.

- Jeg bor ikke på adressen, er hverken tilmeldt strøm, gas eller vand der, og jeg kommer aldrig tilbage på adressen igen. Alligevel modtager jeg stadig boligstøtte på adressen!

Sophie har lige fået besked på, at hendes boligstøtte stiger.

Og jeg er ikke berettiget

- Udover førtidspensionen, som jeg er berettiget til, så får jeg boligstøtte.

- Penge, som jeg jo så ikke længere er berettiget til.

- Det kan kun lade sig gøre, fordi kommunen nægter at ændre adressen til ukendt, skriver Sophie, der svarer ’helt bestemt’, da nationen! for en sikkerheds skyld spørger om hun er med på, at hun jo mister de næsten 1600 kroner hun får udbetalt pr måned i boligstøtte.

Hun risikerer at skulle betale tilbage

nationen! har bedt Assens Kommune om at svare på, hvorfor de ikke kan skrive ’ukendt’ ud for Sophies adresse, når hun nu beder om det. Og når de nu kan spare systemet for lige omkring 18.000 kroner pr år. Og det svarer kommunen – der endda har sat Sophies boligstøtte op - på sådan her:

- Vi har desværre ikke mulighed for at kommentere på konkrete personsager.

- Men generelt er det sådan, at boligstøtte udbetales af Udbetaling Danmark og ikke af landets kommuner.

- Boligstøtte udbetales på bagrund af en ansøgning sendt af borgeren til Udbetaling Danmark.

- Hvis man ikke længere opholder sig på den adresse, der udbetales boligstøtte til, er man som borger forpligtet til at meddele det til Udbetaling Danmark, så udbetalingen kan stoppes.

- Sker det ikke, kan Udbetaling Danmark kræve evt. uberettiget udbetalt boligstøtte tilbagebetalt.

Ukendt adresse er en konkret vurdering

- Om en borger skal registreres med ukendt adresse (uden fast bopæl), er en konkret vurdering i Folkeregisteret.

- For at vurdere dette og registrere en borger med ukendt adresse, er der en række oplysninger, som vi som kommune har brug for, skriver Assens Kommunes arbejdsmarked- og borgerservicechef Torben Christiansen, der er klar til at tage en dialog med Sophie, men hvad siger du?