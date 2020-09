Borger testet 100 gange: Find en anden hobby

Der er lang ventetid på at få taget en coronaprøve. Og en regionsformand siger, at borgerne altid skal overveje, om det er nødvendigt at få taget én

- Undskyld, men det er jo direkte sygt ...

- At lade sig teste så mange gange ...

- Personen skal måske finde sig en anden hobby.

Klaphat

Sådan skriver Gitte N i en af de 74 kommentarer, der er skrevet på Lokalavisen Aarhus Facebook-profil om den borger Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard nævnte forleden på et pressemøde.

En borger, der er blevet testet med 2-3 dages mellemrum og efterhånden havde fået foretaget omkring 100 podninger.



Og andre står i kø i seks timer

Og Gitte er ikke den eneste, der synes at det træk på testsystemet er tarveligt:

- Kla hat!!

- Og dem, der har brug for det, står i kø i 6 timer, skriver Iris H i en anden kommentar, og formanden for Region Midtjylland, Anders Kühnau. siger ifølge avisen, at 'man altid (bør) overveje, om det er nødvendigt at få foretaget en test.

Screenshot fra Statens Serum Instituts oversigt.

2,2 millioner danskere har fået taget 3,5 millioner prøver

Som man kan se på det danske seruminstituts oversigt, er der taget 53,885 coronaprøver de seneste 24 timet, men 30.000 af de prøver blev foretaget hos personer, der VAR blevet testet tidligere.