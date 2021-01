Borgmester stopper: Overvejer udlandet

Alternativet har i dag 12 lokalpolitikere, to regionsrådspolitikere og ét folketingsmedlem. Nu meddeler partiets borgmester på Fanø, at hun ikke stiller op til næste valg.

- Sofie har været en fantastisk borgmester.

- Det hun har fået i gang på 3 år har Fanø manglet i årevis.

- Hun vil i den grad blive savnet.

De andre kæmper for enkelte borgeres sag

Sådan skriver Benjamin A i en kommentar på Facebook-siden Fanø Forum om borgmester Sofie Valbjørn fra Alternativet, der efter tre år i øens politiske førersæde har besluttet at hun ikke stiller op til kommunalvalget til november:

- Vi er syv lister i byrådet, så der skal indgås en masse kompromiser. Det, synes jeg, er virkelig spændende, hvis vi skulle tage de diskussioner.

- Men kæmper man for enkelte borgeres sager, bliver det en enkelt borgers utilfredshed, fremfor om det er det rigtige for Fanø, begrunder borgmesteren sin beslutning over for TV2 Syd, og lufter muligheden for, at at hun og manden flytter til udlandet.

Rød blok: Joachim B. giver karakterer

Hun havde ingen chance

- Der er også lige præcis 0% chance for, at hun ville kunne blive borgmester igen, hvis hun overhovedet ville blive genvalgt.

- Og man må sige det lidt Alternativet Classic og give alle andre skylden, skriver Michael L i samme kommentartråd, hvor mange skriver at situationen i Fanøs Byråd - der er lige under 4000 borgere på øen - er præget af uro og dårligt samarbejder.

- Jeg kan sagtens forstå Sofies beslutning.

- Erkendelsen har også fået mig til at trække mig fra Miljølisten for godt et år siden, hvor Sofie Valbjørn forinden også var kort inde over.

Skal man aflevere nøglerne til Esbjerg?

- Når man både overtager diverse 'lorte sager', og skulle lede forvaltning på rette spor ved siden af et dead-locked byråd, så har det været en ualmindelig svær opgave.

- Spørgsmålet er, om vi overhovedet får andre og stemme på til KV21?

- Jeg kan kun opfordre til fornyelse uanset hvilket parti/liste man stemmer på, og at man sætter krydset ved nye kræfter.

- Alternativet er, at man afleverer nøglerne i Esbjerg, skriver Trine B, men hvad tænker du?