Borgmester til sommerhusejere: Hold ikke fester

I sidste uge klagede en lokal beboer over sommerhusejere, der invaderede hans kommune - og mandag opfordrede statsministeren danskere til at lade være med at tage i sommerhus. I I Odsherred siger borgmesteren velkommen

- Jeg agter at tage i mit sommerhus.

- Vi har alle materialer der, og har ikke tænkt os at være sammen med andre!

- Og sommerhuset ligger i den samme region, som jeg bor i!

- Mette skal ikke indskrænke min adgang til min egen ejendom!

Lidt af et dilemma

Sådan skriver Thomas F i en af de - hold fast - 1024 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om statsministerens opfordring til at droppe turen i sommerhus. Og Thomas er ikke den eneste, der synes at statsministeren blander sig lige lovlig meget.

- Lidt af et dilemma.

- Hvis man alligevel skal gå hjemme, så kan man vel lige så godt gøre det i sit sommerhus,tænker mange.

Børnefamilier er væltet ind

- Det er væltet ind med børnefamilier her på Marielyst og lur mig om ikke de bliver i hvert fald påsken over eller til skolerne starter igen, skriver Henrik S, mens Ghita K mener, at man skal følge opfordringen:

- Så skal der lige tankes undervejs. Ned på havnen og have en is. Forbi købmanden efter mælk, og det vi lige glemte hjemmefra.

- Dem der bor fast i sommerhusområderne beretter om små købmænd og brugser der myldrer med kunder, hvor der før var højst 5-6 kunder af gangen.

Man må forbyde det for alle

- Du ved jo godt, at hvis man ønsker at ændre den adfærd, så må man forbyde det for alle.

- Det er nok lidt for svært at interviewe alle om hvordan de har tænkt sig at opføre sig i og omkring sommerhuset. Bliv hjemme, betyder bliv hjemme. Uanset hvordan man forsøger at dreje den, skriver Ghita.

Borgmester: Rigtig mange er taget i sommerhus

I sidste uge var sommerhus-ejernes opførsel i sommerlandet til debat på nationen!, og mere end 600 deltog. Et ret så pænt flertal mente IKKE at man skal forbyde sommerhusejere at bruge sommerhuset - men cirka 10 procent svarede, at de nok kender nogen, der er taget i sommerhus, som ikke følger alle regler.

Og derfor bad nationen! Thomas Adelskov, der er borgmester i landets suverænt største sommerhuskommune, Odsherred, om at svare på, om hans borgere havde problemer med sommerhusejerne. Og han sendt denne hilsen til de mange sommerhusgæster, der i disse uger opholder sig i Odsherred Kommune:

- Rigtig mange mennesker er i disse dage taget i sommerhus i Odsherred Kommune.

- Vi er vant til at have mange besøgende og at være rigtig mange mennesker i kommunen. Med den nuværende Corona-krise er vores hverdag imidlertid helt forandret, og vi må i fællesskab gøre, hvad vi kan for at tackle udfordringerne.

Èn person køber ind - ikke hele familien

- Vores fælles samfundsopgave er at begrænse COVID-19-smitten mest muligt.

- Jeg vil derfor opfordre dig som sommerhusgæst at følge med på kommunens hjemmeside, der løbende opdateres med nye råd og anbefalinger.

- Jeg skal ligeledes kraftigt opfordre til, at du følger alle myndighedernes anvisninger og lovgivningen, præcis som du ville gøre det derhjemme. Det vil sige:

- Hold god hygiejne, hold afstand, hold ikke fester og undgå at være mere end 10 mennesker sammen. Lad os huske dronningens opfordring. Vi skal tænke os om og tage hensyn.

- Når du handler ind, så gør det kun én person. Hvis I kommer hele familien eller en hel venneflok ind i butikken, så øger det smitterisikoen markant – og det udsætter andre kunder og ikke mindst personalet helt unødvendigt.

Og smil til personalet

- Brug håndspritten, der er opstillet i butikkerne.

- Hold afstand i køen til de andre kunder. Og giv så lige personalet et smil. De har et udsat job i disse tider.

- Normalt kommer der mellem 500-1.000 mennesker på en genbrugsplads i løbet af en weekend, og det er en potentielt stor smittekilde.

- Derfor er genbrugspladserne lukkede indtil foreløbigt 30. marts.

- Det er en stor hjælp for os, hvis du sorterer og gemmer jeres affald derhjemme, og ikke stiller det rundt omkring.

Lad os hjælpes ad

- Papir og glas kan du aflevere i de kommunale bobler, der er opstillet rundt omkring i kommunen, fx ved supermarkeder. Småt karton kan også gå med i beholderen til papir.

- Stil ikke andet affald ved siden af boblerne. Rest-/madaffald og papir/metal/batterier tømmes som sædvanligt.

- Lad os hjælpes ad i den kommende tid – velkommen til Odsherred Kommune, skriver Thomas Adelskov, men hvad siger du?