Borgmester tjener 766.686 kroner på bijob

Michael Ziegler er borgmester i Høje-Taastrup - det får han lidt over en million kr for pr. år. Men han er samtidig medlem af en del bestyrelser, og det giver ham 766.686 kroner om året - udover borgmesterlønnen.

- Man forstår godt hvorfor kommuneskatten (også) er høj.

Sådan skriver Pernille C. i en af de kommentarer, der er skrevet på TV2 Lorrys facebookprofil om de solide ekstra-indtægter hovedstadsregionens borgmestre hiver hjem udover borgmesterlønnen på én million kroner (plus minus, afhængig af antallet af borgere i kommunen).

Interesserne?

Fire af de 34 borgmestre har oplyst til TV2s regionalstation, at de ikke har lønnede poster udover borgmesterhyren - mens tre af dem kan sætte over en halv million kroner ind på kontoen. I snit tjener borgmestrene lige under 200.000 kr på bijob, skriver Lorry, der også har talt med Robert Klemmensen, valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, der ser nogle problemer med politikernes bijobs:

- Det store problem er jo, at man kan komme i tvivl om, hvis interesser de her folkevalgte varetager. Er det for virksomhedernes? Er det kommunernes?

Burde være ulønnet

- Eller er det deres egne privatøkonomiske interesser? Det er ikke hensigtsmæssigt, at det kan være uklart, lyder det Klemmensen til TV2 Lorry.

- Bestyrelsesmedlemsskab burde være ulønnet, som en del af det, at være borgmester, skriver Bjarne N i en anden kommentar, men hvad tænker du?

For fem år siden fik borgmestrene i Danmark en solid lønforhøjelse, da den såkaldte Vederlagskommission aflagde rapport. Kommissionen mente dog, at løn fra de bijob, som borgmestrene bliver udpeget eller valgt til af kommunen, skulle modregnes i vederlaget, men hvad tænker du?