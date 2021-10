Bornholmere i blodrus: Skyd dem

- Der kan da blive fine skind.

- Som erstatning for minkskind.

Sådan skriver Jonas K. i en af de mest populære kommentarer, der er skrevet på TV2 Bornholms Facebook-profil om en opfordring fra Dyrenes Beskyttelse om at lade sælerne være, hvis man skulle støde ind i sådan en, i løbet af efterårsferien.

Helt normalt at sæler hviler sig

- Når folk ringer ind om sæler, starter vi altid med at forklare dem at det er helt normalt for sæler at hvile sig på land.

- Selvfølgelig er der tilfælde hvor der er noget galt med sælen, men vi oplever, at i langt de fleste sager har sælen det fint. Hvis der er noget galt, vil sælen have synlige sår eller være meget tynd, siger Camilla Jensen, leder af Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 ifølge TV2 Bornholm, men Jonas er langtfra den eneste, der ikke har store følelser for sæler:



Udryd dem

- Æh hvad.

- Nej, udryd dem, skriver Michael N i en anden kommentar, og som du kan se af screenshottet af debattråden, så er der adskillige bornholmere, der ikke bryder sig meget om sæler:

15000 sæler gange 5 kilo fisk gange 365 dage = 27.365 tons

Det er nok gårsdagens EU-beslutning om at reducere torske-kvoterne i Østersøen med voldsomme 88 procent, der har fået folk til tasterne.

Minister: Ulykkelig situation

For tæller man tallene for sæler i Danmark sammen (seneste tal er fra 2019, og fremgår af rapporten MARINE OMRÅDER 2019 fra Aarhus Universitet) er der cirka 15000 sæler - de fleste er af den spættede slags. Og når man fremover ifølge EU kun må fange lige over 1000 tons torsk i Østersøen, så kan det være et problem.

Hver sæl spiser nemlig op til 5 kilo fisk i døgnet, skriver Danmarks Fiskeriforening, men hvad tænker du?