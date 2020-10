Bosse smadrede bilen: Vil have pengene nu

Han indrømmer, at der var ham, der overså en højrevigepligt d. 3. oktober, men han er sur over, at forsikringen nu på 25. dag ikke har udbetalt pengene på den totalskadede bil.

- Hej.

- Jeg kører ud fra en højre vigepligt og jeg bliver ramt af en modkørende - hvor jeg påtager mig skylden.

- Vi er begge efter omstændighederne sluppet uden skader.

Og hvad med lånebil?

- Jeg anmelder så min skadesrapport samt dokumentation på alt, hvad Tryg Forsikring beder mig om, men herefter går der total forvirring i det.

- Jeg får 4 forskellige sagsbehandlere, og ingen kan svare på den lånebil, jeg ellers har tegnet i min forsikring.

Sådan skriver Bosse C til nationen! om den måde hans forsikringselskab behandler ham på – eller rettere netop IKKE behandler ham på. For selv om det snart er fire uger siden Bosse kørte galt, og bilen blev erklæret totalskadet, så sker der ikke rigtig noget med erstatningen. Bosses brev – som nationen! har bedt Tryg kommentere - fortsætter nemlig således:

De sagde at pengene var på vej

- Taksatoren opgjorde bilen 'totalskadet' efter ca. 3 døgn, og jeg bliver lovet, at mine penge bliver sat til udbetaling inden for en uge.

- Men dette sker ikke, og jeg bliver bare kastet til min nr 2 sagsbehandler, selv om jeg ringer til dem hver evig eneste dag, for at få en status på skaden.

- Ingen ved noget, bliver blot omstillet gang på gang.

- Status nu - på 25-dagen efter uheldet og 15 dage siden mine penge skulle have været sat til udbetaling, at der ikke er sket noget.

Nu kontakter de mine venner

- Dog vil de nu snage i mit privatliv og kontakte de personer, jeg omgås med, på trods af de ikke har noget med skaden at gøre.

- Hvad sker der, skriver Bosse og Tryg har i dag sendt dette svar til nationen!

- Vi bestræber os altid på at behandle en bilskade så hurtigt som muligt.

Tryg: Normalt er pengene der efter 2 uger

- I langt hovedparten af alle sager vil kunden ved en totalskade/kontanterstatning have modtaget sin erstatning indenfor 1-2 uger efter anmeldelsen.

- Men det kan godt tage længere tid, fx i mere komplekse sager, hvor vi er nødt til at indhente mere information for at klarlægge hændelsesforløbet og skadens omfang.

Men vi har ikke haft alle oplysninger

- I den konkrete sag har vi faktisk lige indtil i går, d. 27.10., afventet nogle dokumenter fra kunden for at kunne komme videre i sagen.

- Det omfatter blandt andet oplysninger på vidner i sagen, heriblandt nogle af kundens venner. Det er fast procedure i en sag som denne.

- Vi beklager naturligvis, hvis kunden har oplevet at være i kontakt med Tryg-medarbejdere, som ikke har kunne hjælpe ham.

Og vi skifter sagsbehandler for kundens skyld

- Alle opkald kommer først til vores kundefront, som viderestiller til skadesafdelingen, der kan svare på konkrete spørgsmål til skadesbehandlingen.

- Netop for at få den mest kyndige fagperson på sagen i forhold til kundens skader, har vi desuden skiftet kundens sagsbehandler undervejs.

- Der er tale om en fast sagsbehandler, som kunden kan kontakte direkte, når han har brug for det, skriver Trygs pressechef Susanne Lindhage, men hvad tænker du?