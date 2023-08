Brænder endnu en koran: Islam vokser

Igen i går blev der sat ild til en koran i Sverige. Men virker det omvendt, så islam faktisk ender med at vokse?

- Allah er stor...

Sådan skriver Jahangir A. i en af de 362 kommentarer, der er skrevet på Al-Jazeeras Facebook-profil om den koran, der blev brændt i går i Stockholm foran kongeslottet.

Koran-brænder med vild plan

Det øger populariteten

Igen var det Salwan Momika og Salwan Najem - der begge har irakisk baggrund - der først sparkede til og siden futtede et eksomplar af muslimernes hellige bog af. Moddemonstranterne havde ligesom de to bogbrændere medbragt megafoner, og læser man videre i de mange kommentarer, så er der en del der mener, at koran-afbrændingerne vil give muslimerne mere medvind.

Leder af en kristen militis?

- På trods af alt det her fortsætter islam med at vokse, skriver Faris A og Umar U. er helt enig:

- Det her vil ikke forhindre islam i at sprede sig i Sverige - det øger endda populariteten, skriver Umar.

Al-Jazeera skriver, at de svenske udlændingemyndigheder har genåbnet Momikas opholdssag på baggrund af videoptagelser, der antyder at han har haft en ledende rolle i en kristen gruppering i hjemlandet, men hvad tror du?