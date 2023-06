Brancheskift: Direktøren er glad

- Jobcentret har haft individuelle samtaler med alle medarbejdere fra Danish Crown i Sæby, som har ønsket det.

- Ud af de i alt 357 samtaler har 21 medarbejdere udtrykt en interesse for sosu-faget.

41 år på slagteriet: Det skal nok gå

Sådan skriver Rikke Albrektsen, direktør i Frederikshavn Kommune med ansvar for blandt andet jobcentret, til nationen! om de 691 slagteriarbejdere, der mister deres arbejde fordi Danish Crown lukker slagteriet i Sæby - med sidste slagtedag om en uge.

For som du sikkert har fulgt med i her på nationen! så har én af de fyrede, 62-årige John, valgt at foretage et karriereskift til sosu-branchen. Han har skåret kød i 41 år:

Vækker jubel: Slagter-John skifter karriere

Plejede syg far

- Jeg plejede min far, da han var syg, så jeg ved lidt om, hvad det handler om.

Annonce:

- Jeg har hørt, at man kan tjene fint nok som sosu, og jeg har da prøvet at arbejde i weekenden eller om aftenen, så det skal nok gå, siger John, der regner med at begynde den 9. august og så knokle på som sosu i fire-fem år. Johns - og de 20 andres - sosu-interesse gør jobcenterdirektøren rigtig glad:

- Jeg glæder mig over, at der er en interesse for sosu-område.

- Og at der er en interesse for at lave et brancheskift til et område, hvor der er jobåbninger, skriver direktør Rikke, men hvad siger du?