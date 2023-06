Brandfare: Smøg koster 5000 kr i bøde

Politiet mener det - folk, der bryder afbrændingsreglerne, skal mærke det. I dag har to borgere i Esbjerg fået bøder på 5000 kr

- Det (kan) koste 5000 kroner i bøde, hvis man står og ryger et sted i naturen, hvor der er noget, der kan gå ild i.

Sådan siger Richard Borring, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.dk om det bødeniveau, der gælder for folk, der kommer i karambolage med 'afbrændingsbekendtgørelsen'.

Er du i tvivl, så lad vær

Faktisk kan vagtchefen oplyse, at der i dag er udstedt to bøder i dag - til TV2 siger han, at begge sager er fra Esbjerg Kommune.

Han vil ikke uddybe, hvad personerne præcist har gjort - om de har grillet med kulgrill, brugt ukrudsbrænder eller nydt et stykke tobak. Men han opfordrer alle danskere til at bruge deres sunde fornuft, når de bruger ild i denne tørketid. Og så har han den her huskeregel:

- Er man det mindste i tvivl, om man overtræder afbrændingsforbuddet, så lad være med at tænde ild, siger han til TV2 Nyhederne.

24 naturbrande i går

Du kan se, hvor der er indført afbrændingsforbud på hjemmesiden www.brandfare.dk.

I går var der 24 naturbrande i Danmark. Det var der også i lørdags, og ser man på den daglige brandstatistik kan man se, at vi er på langt over det normale brandniveau - og stort set på niveau med sidste tørkeår, 2018.

