Brev gør studerende bange: Ingen ændringer

- Jeg henvender mig til jer, i forbindelse med corona situationen og det seneste pressemøde, hvor der blev opfordret til at så meget som muligt skal gøres online, grundet det meget høje smittetal og julen der nærmer sig.

- CBS har netop i dag meldt ud, at de forsat vil holde vores december eksamener i vores eksamenshal på Amager.

Hensynløst

- Dette er både hensynsløst og at være ligeglade med resten af samfundet og alle dem, som er i risikogruppen.

Sådan indleder 'en forarget studerende' et brev til nationen! om corona-smitte og uddannelse - og den måde Copenhagen Business School har valgt at fortolke opfordringerne fra politikerne på.

Eksamen med december

Den forargede studerende, er ikke den eneste, der har kontaktet nationen! om 'Eksamenshallen på Amager' og de skriftlige prøver, der skal foregå de næste uger, så nationen! har derfor bedt CBS svare på, hvor mange studerende/lærere/vagter, de mener, der kan være i eksamenshallen på Amager.

Og om de studerende – der er bange for at smitte andre/blive smittet – kan blive fritaget for at møde op. Men det har CBS ikke ønsket at svare på. De vil heller ikke svare på, hvorfor det skal foregå fysisk istedet for virtuelt, og den forargede studerendes brev fortsætter derfor således:

Den ku' nemt foregå on-line

- Jeg har eksempelvis en eksamen her midt december.

- Det er en skriftlig eksamen, der nemt kunne laves om til en online/hjemme eksamen.-

- Men det har CBS valgt at sige nej tak til, skriver 'den forargede' og 'den anonyme' skriver således:

Hvor er den røde tråd?

- Hej.

- Jeg er studerende på Copenhagen Business School og er mildest talt overrasket over ledelsens håndtering af de krav og anbefalinger, som Regeringen tiltog tidligere på ugen.

- På uddannelsesområdet anbefales de videregående uddannelser i de 17 kommuner blandt andet til at omlægge til digital undervisning og eksaminer, hvor det er muligt'.

- Jeg ser ingen rød tråd i de hensyn, som CBS ledelsen har foretaget.

Lys på sagen - det er vores helbred der står på spil

- På den ene side lukker man for alle grupperum på samtlige af CBS's campusser, mens man på den anden side stadig fastholder skriftlige eksaminer i CBS's eksamenshal.

- Jeg håber, at I kan være med til at få sat lys på sagen, så vi som studerende ikke unødvendigt skal sætte vores helbred på spil for at komme til eksamen, skriver 'den anonyme', men hvad tænker du?