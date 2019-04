Brev om død far var 10 dage undervejs: Kommune brugte B-post

I Aarhus sidder Michael R og ærgrer sig over Faxe Kommunes måde at informere om dødsfald på. For ikke nok med at han gik glip af begravelsen – nej, han frygter også, at han mister sin arv

- Jeg fik et brev sidste torsdag fra Haslev Kommune. Jeg så det om aftenen.

- Jeg skulle ringe, stod der og jeg blev nysgerrig, fordi min far – som jeg ikke har set i 8-10 år - bor i Haslev.

- Jeg ringede så fredag formiddag, men sagsbehandleren var ikke mødt på arbejdet, og jeg fik at vide, at hun ville gerne ringe mig op mandag præcis kl 9.00.

Din far var død - og han er bisat

- Det gjorde hun, og hun fortalte at min far var død.

- Hun fortalte også at bisættelsen var overstået, fordi de kunne ikke vente i en uge eller mere og at skifteretten havde taget over.

- Hun kritiserede mig også for at det var min fejl at det hele har taget så langt tid.

Sådan lyder det fra Michael R, der har kontaktet nationen!/ fordi han er vred over Haslev Kommunes langsommelige måde at informere om dødsfald på. For ikke nok med at Michael gik glip af sin fars begravelse – nej, han mister måske også arven, fordi der nu er gået så lang tid.

nationen! har bedt Faxe svare på, hvorfor de bruger B-post til den slags breve - og om de som myndighed, kan hjælpe ham med et godt råd, så han kan få arven. Det svar kan du læse nedenfor. Michaels brev fortsætter således:

Kunne de have ofret et A-brev?

- Nu siger de, at jeg måske ikke kan arve noget overhovedet, fordi der er gået 15 dage med at få beskeden frem.

- Men jeg tænker, at hvis nu sagsbehandleren havde sendt besked på f.eks. eboks eller måske endda ofret det, det koster at sende et brev med a-post, så kunne jeg have nået det.

- Mit ønske er selvfølgelig at skifteretten giver mig arven og hans bo, dvs alt hvad der er tilbage, ønsker jeg.

- Jeg må iøvrigt heller ikke få adressen og navnet på plejehjemmet, og de siger, at jeg får besked om en uge eller to.

- Sådan er det og derfor kontaktede jeg avisen, slutter Michael.

Kommunen: Michael er født før 1960

nationen! har bedt på Michals vegne spurgt Haslev, hvorfor de sendte med B-post – og om de har et godt råd til, hvad han kan gøre, for at få sin arv. Deres svar lyder:

- Michael forstår ikke, at han får så sent besked om sin fars død, at han ikke kan nå at deltage i bisættelsen.

- Men da Michael han er født før 1960, er han ikke opført i cpr-registeret som søn af afdøde – vi kendte derfor ikke til hans eksistens før dagen før bisættelsen, hvor hans halvsøster gjorde os opmærksom på ham.

Og han er ikke tilmeldt offentlig digital-post

- Vi fandt frem til Michael og forsøgte faktisk at sende et brev via Digital Post.

- Vores brev blev afvist, med besked om, at han ikke er tilmeldt som modtager af post fra offentlige virksomheder.

- Vi havde derfor ikke andre muligheder, end at sende brevet som papirpost.

Og da bisættelsen havde fundet sted brugte vi B-post

- Da bisættelsen på dette tidspunkt har fundet sted – og da det egentlig er skifterettens opgave at finde og kontakte arvinger - vurderer vi, at vi godt kan sende brevet som B-post.

- Michael skriver, at han 'risikerer at miste sin arv',fordi han fik sen besked om dødsfaldet. Men han skal ikke være bekymret - det har ikke noget på sig.

- Faxe Kommune har haft kontakt med skifteretten i Næstved, og de bekræfter, at i Danmark kan man ikke miste en eventuel arv på den måde.

- Michael er meget velkommen til at maile eller ringe til skifteretten i Næstved og få besked om sin fars bo, skriver Benny Agergaard

Centerchef / leder af biblioteker & borgerservice i Faxe, men hvad siger du?