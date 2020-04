Brian er glad: Kostede ikke en krone

Mange danskere har klaget over, at de ikke kunne ombooke deres påskeferie i et lejet sommerhus - men Brian har en solstrålehistorie, han gerne vil dele

- Hej.

- Vi skulle til konfirmation d. 10. maj i Jylland (vi kommer fra København).

- Så for første gang prøvede vi at bruge Airbnb til at booke et sted i Jylland fra 8. maj til 11. maj. Det gjorde vi tilbage i slutningen af januar.

- Så kom coronaen og vi blev nervøse for at ikke kunne komme afsted.

- Og hvad så med den bookning vi havde, samt pengene?

De skriver at vi kan ombooke uden meromkostninger

Sådan indleder Brian R en mail til nationen! om kundeservice og corona. Brian læste nemlig om Amalie, Line og Mortens oplevelser med sommerhus-udlejningsbureauet DanCenter i går.

De var - som adskillige andre DanCenter-kunder - sure over, at de ikke kunne få deres penge retur eller en ny ferie, nu hvor corona har ramt landet. Derfor syntes Brian, han lige vil bidrage med en god historie:

- D. 14-03-2020 sender airbnb ud kunderne omkring Corona (uopfordret)

- Der står faktisk, at vi uden omkostninger kan annullerer vores besøg eller ombooke det uden mer-omkostninger.

- Senere meldte regeringen så ud, at alle konfirmationer var aflyst.

Alt gik som smurt og kostede ikke en krone

- Og efter et par dage var den nye dato for konfirmationen på plads (d. 7. juni) og jeg gik på airbnb for at ændre min bookning, svaret kom samme dag:

- Så alt gik som smurt og det kostede ikke en krone.

- Det kunne Dancenter lære noget af, skriver Brian.

nationen! har fredag bedt DanCenter svare på, om de kan lære noget af Airbnb? DanCenter er ikke vendt tilbage, men hvad tænker du?