Brian fra bostedet på Bellisvej: DAO ku' godt vise lidt empati

- Jeg er 38 år og bor på bosted i Maribo.

- Det har jeg gjort det i 10 år.

- Jeg bruger mange timer foran mit tv, og elsker at se danske og udenlandske film, da jeg er lænket til kørestol.



Man bliver glad når der kommer en pakke

- Jeg elsker også at købe DVD-film eller serier, da jeg ik’ kan meget andet end det.

- Man bliver glad, når dér kommer film hjem til en.

- Desværre er det SLUT nu, for DAO vil ikke levere mere, efter at jeg har klaget.

Sådan indleder Brian B fra maribo et brev til nationen! om at være handicappet og føle sig dårligt behandlet. Brian har nemlig handlet via DAO i flere år, og han har stået tidligt op, så han ku få sine pakker når de kom fra 06.30. Men nu er hans DAO-chauffør begyndt at køre om natten, hvor bostedets dør er lukket.

Har brugt DAO næsten hver måned

DAO har derfor lagt hans varer i en pakkeshop, men når man er i kørestol, så kan man altså ikke bare komme hen til sådan en. Brians brev – som DAO kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- Jeg har bestilt varer via DAO næsten hver mdr igennem 3 år, men nu natten mellem den 25/9 og 26/9 skulle de ha’ leveret en boks med film (Borgen fra DR)

- Buddet valgte at omdirigere pakken til en pakkeshop, men der kan jeg ikke komme hen – det er 4 km væk i forhold til hvor jeg bor på bellisvej.

De ku godt vise forståelse over for handicappede

- De kunne godt vise empati og forståelse overfor handicappede voksne og ældre, men det gør de ik

- Føler de er ligeglade med handicappede og ældre, skriver Brian, men det er DAO slet ikke enige med ham i:

- Da vi også har æren af at køre med morgenaviserne, som jo gerne skal ligge klar på morgenbordet, er vores omdelere primært på vejene i de sene nattetimer.

Stor pakke og aflåst dør - så bruger vi pakkeshop

- Har afsender af pakken benyttet DAO flex levering, vil pakken blive leveret i postkassen eller i en lukket pose hængt på den dør, der fører direkte ind til modtagers bolig.

- Er pakken for stor til at kunne komme i postkassen, og har vi ikke adgang til ejendommen, så vi kan komme ind og hænge pakken på modtagers dør (fx. grundet aflåst hoveddør), vil pakken blive omdirigeret til en af vores pakkeshops, da levering ved hoveddøren vil blive vurderet som en usikker levering.

- Dette gør vi også for modtagers skyld, for at sikre pakken.

Vi har leveret pakken som bestilt fra afsender

- Denne leveringstype godkendes af afsender ved oprettelse af forsendelsen, og det er naturligvis beklageligt, hvis dette ikke er informeret videre til modtager fra afsenders side.

- Vi er derfor meget kede af denne henvendelse, da vi blot har leveret pakken som bestilt til fra afsender.

- Vi vil meget gerne understrege, at der ikke er nogle adresser der er blacklistet i DAO.

- Har vi mulighed for at levere pakken i forhold til DAOs leveringskoncept – så leverer vi selvfølgelig uden undtagelser, skriver kundeservicechef Ann Sørensen fra DAO til nationen!, men hvad siger du?