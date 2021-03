Brian fra numseforhøret: Kan I huske mig?

- Kan i huske mig?

- Brian L., der blev udsat for et ’numse-forhør’ på Hedensted kommunes jobcenter.

- Nu har jeg fået afslag på førtidspension. Igen.

- Fem år og otte måneder har kommunen brugt på at finde en afklaring på min situation.

- Uden held.

Brevet til Brian - afslag.

Kommunen giver ikke op

Sådan indleder Brian L et brev til nationen! om at være plaget af smerter, plaget af kommunens sagsbehandlere – og om at føle sig komplet magtesløs over for systemets jurister. Du husker måske Brian, der har holdt nationen! opdateret om sin situation efter at han i 2019 – til et møde med kommunen – blev bedt om at svare på, hvordan han klarede sine toiletbesøg:

Numse-forhør på jobcenteret: Hvordan tørrer du dig?

Lægger sig fladt ned: Numse-forhør var en fejl

Ramt af frosne burgere: Invalide Brian har fået nok

Og nu skriver den arbejdsskadede, tredjedels-invalide Brian så igen – for kommunen har som du kan læse ikke opgivet at få han i job.

Hans brev – som han håber kan være med til at ruske op i nogle, der er mere ansvarlige en lokalpolitikerne i Hedensted – fortsætter nemlig således:

Afliv mig: Jagten på mit sidste teoretiske arbejdsminut må stoppe nu

Ressourceforløb giver 15.547 kr - førtidspension 19.331 kr

- Kommunen fastholder at de har brug for mere tid, og har nu givet mig ressourceforløb frem til september 2023.

- Men de forløb kommunen indtil videre har sat mig i, har ikke hjulpet – de har faktisk kun forværret mine smerter og gjort, at jeg skal bruge dage på at komme mig.

- Jeg har pakket ting i plastikposer, skruet spænder i møtrikker, stablet kasser og sat mærkater på, men det forværrer kun mine problemer med hænderne og skuldrene.

Det er ikke rimeligt med de langstrakte forløb

- P.t får jeg således blokader i skulderen på grund af smerter, som gør at jeg ikke kan sove på højre side.

- Jeg har konstant smerter og hænderne er hævet, og hvis jeg skal til et møde på kommunen, får jeg problemer med luftvejene. Derfor forgår mit liv her hjemme.

- Ressourceforløbs-ydelsen er 15.547kr og førtidspensionydelsen 19.331 kr.

- Jeg tror det ville være bedre og billigere for alle, hvis jeg fik pension, og kommunen slap for at bruge sagsbehandler-timer og jurist-møder på at bliver ved med behandle min sag.

- Jeg synes heller ikke det er rimeligt for os borgere, at kommunerne udsætter syge og handicappet for sådanne langstrakte forløb, der bliver ved i årevis.

Har ikke chance mod kommunens jurister

- Men det er en kamp mellem David og Goliat, kampen mellem den lille og den store, og her taber den lille borger, for vi har ikke en chance mod deres jurister og sagsbehandlere.

- Det er en overmagt, som bruger alle kneb, for at undgå at give førtidspension til syge og handicappede, skriver Brian, der har sendt brevet fra kommunen med - det brev, der handler om at de vil gøre ham selvforsørgende: