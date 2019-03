Brian måtte holde sig i fire timer: Personalet var til fest

Der skal fokus på den måde, handicappede bliver behandlet på, mener Brian fra Maribo, der skal have hjælp af to personer, når han skal på toilettet. Og det er et problem, når der kun er én medarbejder

- I torsdags var der 4 personaler på vagt her på Bostedet Bellisvej, hvor vi er 12 handicappede.

- Men pludselig vælger de 3 af dem, at tage til fastelavns-fest, hvilket betyder, at der kun er 1 hjemme.

- Men når jeg skal på wc, så skal der bruges 2, og derfor kunne jeg ikke komme på wc.

Jeg måtte holde mig i 4 timer

Sådan indleder Brian B. fra Maribo på Lolland et brev til nationen! om den ubehagelige situation, han sad i for uge siden.

Brian synes, episoden er velegnet til at sætte fokus på den måde, systemet behandler ham og andre handicappede på - og nationen! har derfor bedt kommunen kommentere oplevelsen. Det svar kan du læse nedenfor.

Brians brev fortsætter:

- Jeg måtte holde mig i 4 timer, det ikke gik galt.

- Men jeg vil gerne bede om at du kontakter borgmester Holger Rasmussen i Lolland Kommune, skriver Brian. Borgmesteren har bedt kommunens social og arbejdsmarkedschef Allan Ruders svare:

Kommunen: Vi fordeler ressourcerne

- Det er korrekt, at man torsdag aften havde arrangeret Karneval fest på Søndersø, som er et botilbud for voksne med hjerneskade eller fysisk handicap.

- Ved arrangementer ud af huset bliver personalets ressourcer fordelt efter, hvor mange borger der er ud af huset, og hvor mange der bliver hjemme.

- Da størstedelen af beboerne på Bellisvejs, hvor den pågældende borger bor, havde tilmeldt sig til festen tog 2 faste medarbejdere med for at ledsage beboerne til festen

Og personalet var 4 minutter væk og kunne tilkaldes

- En medarbejder blev tilbage på Bellisvej og kunne ved behov kontakte de 2 medarbejdere, såfremt der var brug for hjælp.

- Det skal bemærkes at afstanden mellem de to bosteder er ca. 4 min, skriver Allan Ruders, der også kan oplyse, at Brian den pågældende dag tilkaldte personalet ved 18.30-tiden for at bede om mere mad, og at det var det eneste tilkald af personale på stedet frem til det tidspunkt, hvor den første borger og en medarbejder kom tilbage fra festen.

Men hvad siger du?