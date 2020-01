Brian missede én times yoga: Mister tre dages kontanthjælp

- Jeg er i aktivering som kontanthjælpsmodtager.

- D. 18-12-2019 havde jeg en sygedag, hvilket man normalt ringer på dagen og oplyser om.

- Dette fik jeg ikke gjort på selve dagen, men først dagen efter. Så var det bragt i orden.

- Min aktivering den dag var en times yoga fra 14-15.

Helt oppe i det røde felt

Sådan indleder Brian L et brev til nationen! om de skrappe regler, der gælder for kontanthjælpsmodtagere - og de efter hans mening helt urimelige sanktioner, der bliver brugt af systemet. Brian tror ikke, at der er ret mange uden for kontanthjælpssystemet, der kender til til de hårde straffe, og han vil gerne have, at du deler brevet via Facebook til alle du kender, så de kan få syn for sagen.

Brians klage - som Københavns Kommune svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Senere får jeg så at vide, at dette vil udløse en sanktion (straf), og nu har jeg modtaget brevet - jeg er blevet trukket for 3 dage, ialt 2100kr

- Det står åbenbart i deres regler at man skal trækkes for 3 dage ved for sen sygemelding.

- Må indrømme, at det her har fået mig helt op i det røde felt.

Misser én times yoga og straffes med tre dage

- Jeg misser én times yoga, og bliver straffet for tre dage.

- Det burde da - hvis jeg overhovedet skal straffes - være tre timers kontanthjælp, de skulle trække.

- Håber at den her uretfærdige behandling kommer for dagens lys, skriver Brian, men hvis han havde håbet, at kommunen ville ændre holdning pga af hans brev, så må han håbe om igen. Der sker nemlig kun yderst sjældent, at man ikke bliver straffet for at melde sig syg med en dags forsinkelse:

Kommunen: Sådan er loven

- Sanktionen er givet efter en bestemmelse i loven om aktiv socialpolitik for 'for sen sygemelding'.

- I lovgivningen står, at det kun er i meget svære situationer, at borgeren anses for at være for syg til at melde afbud.

- Det er ikke tilfældet i en sag som denne - og i øvrigt kun i meget få sager.

- Ifølge bestemmelsen koster en for sen eller manglende sygemelding 3 x dagssats.

- Og det er ifølge loven underordnet, hvilket tilbud det handler om, og hvor lang tid det varer, oplyster Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, men hvad tænker du?