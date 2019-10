Brian skred fra fin restaurant: Måtte ikke få snaps

- Nu skal I lige høre den bedste.

- Jeg skulle spise frokost med 2 veninder, og de havde valgt restaurant Tower Christiansborg.

- De havde bestilt bord til d. 9. oktober.

Smed bælter for at komme gennem security

- Vi mødte op, skulle igennem security og smide bælter, jakker, telefon m.m. før vi kom til restauranten.

- So far so good.

Sådan indleder Brian S. en klage nationen! om et i hans øjne helt mislykket besøg i den fine restaurant på toppen af Christiansborg. For Brian og hans veninder havde ud over en dejlig udsigt i det historiske omgivelser set frem til at nyde en øl og en snaps til deres smørrebrød. Men som du kan læse af brevet, som restauranten svarer på nedenfor, så kunne det ikke lade sig gøre. Brians brev fortsætter nemlig således:

En ung mand siger at der ikke er bevilling

- Da vi skal ind på restauranten, siger en ung mand på ca. 22, der skulle anvise os bord, ’i skal lige vide i ikke kan bestille vin, øl og snaps, til jeres frokost, idet vi har ingen spiritusbevilling'.

- Men de kunne tilbyde en alkoholfri øl eller sodavand.

- Det er dælme bondefangeri.

- Ligesom meget af det der ellers foregår i resten af huset..(smiley), skriver Brian, der derfor forlod stedet og gik på smørrebrødsrestaurant med veninderne.

Det er en fejl, og det beklager vi

Meyers - der driver restauranten - beklager Brians dårlige oplevelse, men lover i svaret til nationen!, at der er snaps på menuen nu:

- Det er korrekt, at vi ikke har haft alkoholbevilling fra opstarten den 1. oktober 2019, da vi tog hurtigt over på driften fra en tidligere restauratør.

- Derfor skulle der - ifølge reglerne - også ansøges om ny alkoholbevilling, og den blev først godkendt torsdag den 10. oktober.

- Det er korrekt, at det ikke er fremgået tydeligt nok af hjemmesiden, at de alkoholholdige drikkevarer på menukortet endnu ikke kunne bestilles.

- Det er en fejl fra vores side, og det beklager vi.

Nu har vi fået bevilling og glæder os

- Vi er naturligvis kede af, at Brian og hans gæster synes, de har haft en dårlig oplevelse. Tjeneren har dog blot fulgt reglerne og naturligvis ikke tilbudt selskabet alkohol uden en manglende bevilling.

- Vi har fuld forståelse for, at den melding kan være irriterende, når forventningen til besøget har været en anden.

- Med den dugfriske bevilling i hus glæder vi os nu blot til, at vores tjenere kan tilbyde gæsterne i Tårnet både snaps, fadøl og vin til frokosten side om side med de mange gode non-alkoholiske muligheder på menuen, skriver Meyers pressechef. Men hvad tænker du?