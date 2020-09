Brian synes far lugter: Fandt mindst 25 edderkopper

nationen! har modtaget et brev fra Brian, hvis far Jørn, er på plejecenter. Brian synes den er gal med plejen, omsorgen og ikke mindst rengøringen.

- Hej.

- Vores far har boet på plejecenter Ulvsund i godt 2 år og standarden på personlig hygiejne og rengøringen er langt under, hvad man kan forvente. Vi finder det direkte ulækkert.

- Vi har mange gange gjort opmærksom på, at han er meget beskidt og lugter. Hans lejlighed er beskidt, og det er blevet tiltagende værre.

Fik chok: Mindst 25 edderkopper

- Vi har ikke været inde i hans lejlighed gennem flere måneder pga. Corona. Da vi så endelig fik lov at komme ind igen fik vi simpelthen et chok.

- Vi talte mindst 25 edderkopper rundt i loftet og spindelsvævet hang ned af væggene. Der lå madrester på gulvet, som var mange dage gamle og der bar i det hele taget præg af ikke at have været gjort rent rigtig længe.

Først hørelsen så synet

Sådan indleder Brian j et brev om den måde hans far 78-årige far bliver behandlet på – og den manglende omsorg han er udsat for. Faren, Jørn, har ifølge Brian en eller anden grad af demens, og er derfor ikke selv i stand til at sige til og fra. Og det synes sønnen godt man kan se – i sær efter nedlukningen pga corona.

nationen! har derfor bedt lederen af plejehjemmet om at svare på den kritik, der bliver rejst i brevet – det svar kan du læse nedenfor. Brian brev fortsætter nemlig således:

- Vi har også måtte gøre opmærksom på, at han ikke hører særlig godt, og vi bad om de ikke ville bestille tid hos lægen.

- Det viste sig, at det bare var en simpel øreskylning, der skulle til, men det kan ikke være rigtigt, at det er os, der skal presse på, for at få ham til læge.

De havde faktisk lagt mærke til det

- Personalet har i øvrigt flere gange sagt at de havde lagt mærke til at hørelsen var blevet dårligere.

- Han har her i starten af august klaget over, at han ser dårligt. Vi bestilte en brillebus og de konstaterer, at han er blind på venstre øje og kun har 30% tilbage på højre.

- Vi forstår ikke at man ikke opdager at manden nærmest er blind, de fortæller os oven i købet, at de syntes han så dårligt, men hvorfor gør man ikke noget ved det, - eller i det mindste gir os besked?

- De ringede dog til os fredag den 14 august, og siger at nu havde han tid hos en øjenlæge og vi skulle tage med ham om mandagen.

- Men vi havde ingen mulighed for at få fri med så kort varsel, så tiden blev aflyst, uden at de bestiller en ny tid.

Bad dem gøre rent

- Vi ringede senest til dem torsdag morgen den 20 august og bad om, at nu måtte de godt se at få den lejlighed gjort rent.

- Men da vi er derovre om aftenen er der intet sket.

Leder: Vi gør rent som vi plejer

- I disse corona-tider, hvor afspritning og rengøring af dørhåndtag, bordplader, hænder m.v. er vigtige, så undrer det os særligt, at rengøringen ikke prioriteres højere, skriver Brian, og lederen af plejecenteret Ulvssund skriver at hun er ked af, at familien har fået oplevelsen af, at der ikke drages den fornødne omsorg for deres far:

- Vi har gennem hele coronatiden fastholdt vores almindelige rengøring i alle boliger på vores plejecenter.

- Det betyder blandt andet, at de enkelte boliger bliver gjort rent hver 14. dag på skift og efter en fast plan.

- Hvis der bliver spildt mad eller andet i boligerne, så tørrer vi altid op, så snart vores medarbejdere bliver opmærksomme på det.

Men edderkopper er en stor udfordring

- Vi har lige nu en stor udfordring med dansemyg og edderkopper. Vi kan desværre ikke forhindre dem i at komme ind gennem vinduerne i boligerne, men vi forsøger efter bedste evne at holde vindueskarme mm. fri for dem ved at støvsuge dem væk et par gange om ugen.

- Men i den her tid, hvor der er mange insekter i luften, så kan der hurtigt samle sig døde insekter i hjørner og lignende, inden vi når at få støvsuget dem væk.

Så vi har bestilt en skadedyrsbekæmper

- Vi har været i dialog med boligselskabet, som ejer bygningerne, men har nu valgt selv at bestille en skadedyrsbekæmper til at forsøge at komme problemet til livs.

- Hvad angår rengøring på fællesarealerne, så bliver der gjort rent flere gange dagligt for at holde smitterisikoen nede.

- Men når det er sagt, så kan der måske være behov for at gøre tingene anderledes i den her konkrete sag.

Nu tager vi en snak med familien

- Vi har derfor inviteret familien sammen med deres far til en snak om de ting, som familien gør opmærksom på, skriver Susanne Jensby Winther, der er distriktsleder til nationen!, men hvad tænker du?