Brians sko: Chef går ind i sagen

- Hej

- Jeg har dårlig ryg efter en rygmarvsskade, og derfor på udkig efter nogle rigtig gode sko.



- Jeg falder over et tilbud på sko, som opfylder mine behov.



- Jeg bestiller to par, og glæder mig til at modtage dem.

'Vi kan desværre ikke acceptere returneringen, da produktet ikke længere er i pakken', skrev butikken til Brian.

Vil have nogle ordentlige såler

Sådan indleder Brian L en mail til nationen! om at have gjort et godt køb - og så finde ud af at købet nok ikke var så godt alligevel. For da Brian havde hentet skoene og var kommet hjem for at pakke dem ud, konstaterede han, at sålen inden i skoene var af et flamingo-lignende materiale. Hans mail - som nationen! har bedt butikken kommentere - fortsætter derfor således:

- De såler er meget tynde, lidt over 1mm tykke.

- De holder ikke lang tid, lige meget hvad.

- Jeg har forfaldende forfod, og har tidligere været sygemeldt, med seneskedehindebetændelse i begge fødder.

Annonce:

Men de kunne ikke hjælpe mig

- Hvis ikke jeg kan få leveret nogle ordenlige såler, uden nogen form for ekstra betaling, vil jeg gerne returnere dem igen.

- Jeg kontakter så Floore Mena kundeservice om problemet, men den medarbejder, jeg har fat i, vil ikke gøre noget ved det.

- Varen er pakket op, siger de, skriver Brian, der ikke kan forstå, at man kan drive en butik på den måde.

nationen! har skrevet til butikken, og chefen er vendt retur med den her fine besked:

- Dette er XXXXs overordnede.

- Jeg beklager ulejligheden.

- Vi er meget kede af at høre dette. kan vi sende ham en erstatning?!

- Tak, skriver A fra kundeservice, men hvad tror du, der sker?