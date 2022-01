Brint vs. elbil: Voldsom debat

- Vi har brug for et brugbart alternativ til elbilerne.

100 brint-taxier på gaden

Sådan skriver Peder M i en af de - hold fast - 743 kommentarer, der er skrevet på FDMs Facebook-profil om, at der er en ny generation af brintstationer på vej. Og at den danske flåde af brintbiler vokser markant, først og fremmest i kraft af mange nye brint-taxier. Bl.a. har firmaet Drivr rullet 100 stk brintdrevne Toyota Mirai på vejene - og flere er på vej.

Ti gange hellere brint

- Forhåbentlig godt!

- Det er jo den vej, vi SKAL!

- Det elbil-halløj er slet ikke holdbart på den lange bane, skriver Henrik P, og Peter M. har besluttet sig:

- Vil 10x gange hellere have en brintbil end en batteridreven, skriver Peter.

Nye nat-priser: Elbilsejere raser

Har 15 brintstationer på tegnebrættet

Det er firmaet Everfuel, der netop har åbnet en fyldestation i København, der er fem minutter om at fylde en bil. Snart åbner de landets syvende brintstation i Aarhus. Og de fortæller til nationen!, at der er 100 brint-taxier til på vej:

- Vi har netop indgået en aftale med Drivr og Toyota om, at vi skal op på 200 brint-taxier i år og 500 inden 2025.

- Her er et kort over nogle af de lokationer, som danske stationer kan få – men det afhænger naturligvis af, om vi kan finde den rigtige placering.

- Derudover er vi ved at bygge en station i Sverige, har lige fået funding til to mere og deltager i et internationalt samarbejde hvor vi skal bygge otte stationer – og vi har en plus en på vej i Oslo.

- I marts åbner vi en stor brintbustankstation i Holland, og vi har netop vundet to kontrakter på at bygge noget lignende to steder i Tyskland.



Direktøren kører brint

- Vores egen direktør kører naturligvis også brintbil, men vi har fuld forståelse for at de fleste danskere vælgere en elbil – det er trods alt nemmere med den infrastruktur, der er lige nu.

- Vi tror også på, at brint som brændstof kan gøre den største forskel for tung og intensiv transport. Det vil sige busser og lastbiler. hvor batterierne bliver for tunge, ikke kan trække nok og skal lade i timer, samt for taxier som dårligt kan køre rundt på et halvt batteri, hvis de får en længere tur.

- Derfor kører de ofte og 'slat-lader' og spilder tid, hvor de i stedet kunne have kørt med kunder, skriver Everfuel - der har en ambition om at levere brint til en flåde af 10.000 taxier/personbiler, 10.000 busser og 10.000 lastbiler i Europa inden 2030 - til nationen!