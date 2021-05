Britiske krigsskibe på vej mod Frankrig

Franske fiskere er vrede over nye regler for fiskeri i farvandet ved øen Jersey. Nu er britiske flådefartøjer på vej mod Frankrig

- Wow.

- Franskmændene har åbenbart en meget kort hukommelse.

- Deres modersmål ville være deres andet sprog, hvis vi ikke havde reddet deres røv.

- Og nu er de i seng med den selvsamme nation, der invaderede dem.

Sådan skriver Dailymail-debattøren Johnny G. i en af de mest populære af de 3400 kommentarer, der her til morgen er skrevet om den territorial-krig, der er brudt ud mellem Storbritannien og Frankrig om fiskerretigheder i den engelske kanal efter brexit.

Hyklere

- Franskmændene klager over at Storbritannien overtræder Brexit-fiskeriaftalen!

- Mens de samtidig gør det næsten umuligt for britiske trawlere, at sende fangster af skaldyr til Frankrig.

- Dobbelt standard. Hyklere, skriver AO i en anden kommentar (2199 likes), og Tony - med 1552 likes - langer ud efter den franske præsident:

- Den eneste måde, denne patetiske lille undskyldning for en mand, Macron, kan vinde popularitet derhjemme er ved at true briterne, skriver Tony.

Skal søge om tilladelse

Konflikten handler om de fisk, der svømmer i havet rundt om den britiske ø Jersey. Øen ligger 23 kilometer fra det franske fastland, men efter brexit har øens lokalstyre besluttet, at større franske fiskeskibe skal have en særlig tilladelse for at kunne fange fisk i farvandet.

Det har hidset franske fiskere op, og de har derfor bl.a forhindret britiske fiskere i at lande fangster i Calais, og de seneste dage blokeret Jerseys store havneby Saint Heliers havn.

Franske fiskerbåde demonstrerer ved øen Jersey torsdag morgen. Foto: Sameer Al-DOUMY/AFP

Frankrig har samtidig truet med at lukke for elekticiteten til øen, og i går aftes sendte Boris Johnson så to flådefartøjer, HMS Severn og HMS Tamar, afsted til området. Her til morgen har Frankrig så svaret igen og sendt patruljefartøjet Athos ind i fiskekrigen,

I september deltog 13.291 nationen!-læsere i en debat om fiskeri i britiske farvande. 9113 af dem støttede briternes ret til at bestemme, hvem, der må fiske hvad hvornår, men hvad mener du?