Bro-milliard: Betalte bilister for meget?

- Jeg har lige set på samme regnskab side 2.

- Under Økonomi, den nederste linje: 'Det foreslås at udbetale et udbytte på 1.406 mio. kr. til aktionæren'.

- Så den danske stat får lige et tilskud på 1,4 mia. fra A/S Storebælt.

Hvorfor ikke afdrage på gælden?

Sådan skriver en læser, der vil være anonym, til nationen! om det regnskab Storebælt A/S har aflagt for 2022. Et regnskab, der viser, at der er rigtig gode penge i at tage betaling fra især bilister, der krydser Storebæltsbroen. Og at gælden er betalt om 11 år:

Sådan bro: Overskud på 2,5 milliard

Men læseren hæfter sig ved, at der kommer så mange penge i kassen, at der udover afdrag på gælden også er penge til udbytte.

Den danske stat v/Transportministeriet

- Med al sandsynlighed kunne gælden betales noget hurtigere tilbage – det bare sådan jeg ser det, skriver personen, og nationen! har spurgt Sund og Bælt, der bekræfter, at der er sendt penge til statskassen:

- Storebæltsforbindelsens eneaktionær er Sund og Bælt Holding A/S, som derfor har modtaget et udbytte på 1.406 mio.kr.

- Sund og Bælt Holding A/S er ejet af den danske stat v/ Transportministeriet.

- Sund og Bælt Holding A/S har efter regnskabsaflæggelsen udloddet 1.306 mio.kr. til sin eneaktionær, skriver Sund og Bælt Holdings koncernkommunikationschef.

Limfjordstunnel og perron i Horsens

De 1,3 milliarder staten får ind på Storebælt ryger direkte til Infrastrukturplan 2035, der satser meget på at få pengene:

Infrastrukturplan 2035 består af en lang, meget lang, række af projekter - bl.a. opgradering på Rute 11 - omfartsveje ved Abild og Skærbæk, udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Aarhus S og Aarhus N, tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg og perronforlængelser, niveaufri ind- og udstigning og fornyelse af Horsens Station, men hvad siger du?