Brudepar med 100.000 kr.: Vil gerne hele natten

Casper og hans kommende hustru skal brænde 100.000 kr. af på et bryllup 5 juni. De er kede af, at de skal sende gæsterne hjem kl. 23, for de har lyst til at feste hele natten

- Hvordan ser det lige ud rundt i verden netop nu?

- Udgangsforbud om natten i alle 16 tyske forbundslande, mangel på ilt i Indien er et par eksempler fra dagens nyheder.

- Godt der bliver lyttet til vores sundhedsmyndigheder.

Har været i gang siden 2018

Sådan skriver Bodil S. i en af de mest populære (20 likes) af 450 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om den 'paragraf' i corona-restriktionerne, der bliver kaldt kl. 23-reglen. Reglen betyder at private fester skal slutte klokken 23, hvis de bliver afholdt på restauranter og andre selskabslokaler, og de konservative og Venstre siger til DR, at de synes, den er håbløs. Det synes Casper S. også. Han skal nemlig giftes 5. juni, og har har skrevet et fint brev til nationen!:

- Vi har nu fået et lille lys tændt i forhold til at måtte samles 50 personer, men vi kan bare ikke holde festen, så længe vi vil, fordi at festen skal slutte kl 23.

- Vi har været i gang med at arrangere det her bryllup siden 2018, og vi havde glædet os endelig til at skulle holde vores livs fest.

Superlækker menu og fri bar

- Det er med en superlækker tre-retters menu, hvor der ikke mangler noget, og selvfølgelig med fri bar under hele brylluppet.

- Vi har også været ude og fået specialdesignet en kæmpe bryllupskage men den kan vi så afbestille, fordi at vi ikke har tid nok til at spise den, fordi vores bryllup skal slutte kl. 23.

- Vi har hele festen klar, og Herthadalen, hvor vi skal holde den, har sat de perfekte rammer for at vi kan holde den perfekte fest. Men den går lidt i vasken, når regeringen mener, at man ikke må holde nogen fest længere end til kl 23.

Det er en fest til 100.000 kr.

- Det er jo ikke bare en fest til 5000 kr. - det er altså en fest til langt over 100.000 kr.

- Så vidt jeg ved, smitter corona ikke mere efter noget tidspunkt, og ovenikøbet, er det et krav, at alle gæsterne har coronapas, når de kommer, skriver Casper, mens Ilse L. har en løsning:

- Er det mon en nagelfast regel, at brudevalsen SKAL danses efter midnat?

- Formiddagsvielse, reception - hvis det bruges - tidlig eftermiddag, fest fra kl. 13 til kl. 23.

- Man kan vel tilrettelægge det nogenlunde sådan, skriver Ilse, men hvad tænker du?