Bruger overhovedet ikke DR: Nu skal jeg tvinges til at betale

Mere end 30.000 læsere har foreløbig deltaget i debatten om den nye skatte-licens. Og det store flertal er glade, men andre ærgrer sig over, at de nu skal til at betale

-. Bruger overhovedet ikke DR og alligevel skal jeg tvinges til at betale og endda over skat.

- Det godt være, at man ender med at spare nogle penge, men for dem, der ikke betaler, ender det koste penge.

Lav DR om til en betalingskanal

- Måske DR skulle gå ind i år 2018 og lave DR om til en almindelig betalingskanal som alle andre tv kanaler og ikke tvinge folk til at se deres lorte programmer!

Sådan skriver Nikita A i en af de hundrevis af facebook-reaktioner, der er kommet på den aftale, regeringen og DF har indgået om licens og DR. Og Nikita - der fører like-konkurrence på Ekstra Bladets Facebook-side - er ikke den eneste, der synes det er urimeligt, at hun nu skal tvinges til at betale:

Os uden apparater - vi taber kæmpestort

- En anden gruppe taber kæmpe stort. Os uden licenspligtige apparater, skriver Peter N, og Kent N overvejer e ny 'karriere':

- Blive sku skatte snyder, hvis dette er fremtiden i DK...

- At alt lort, der faktisk bare er for at skrabe penge ind fra borgerne, skal over skatten...

- DR licens er svindel og en gang bondefangeri... de kunne blive en reklame kanal lige som alle andre kanaler...

Åh, jeg er så glad i dag

- Ellers skulle det være så man kunne sige 'jamen jeg bruger ikke DR og deres servicer, derfor vil jeg fra vælge det i min tv pakke og derfor også fravælge det i mit skat', skriver Kent

Se også: R.I.P. sortseere: Nu skal dem der ser NetFlix også betale

Ser man på resultatet af den afstemning, som mere end 30.000 læsere foreløbig har deltaget i, er der dog solid opbakning til at omlægge licensen til skat. Og en af de gladeste hedder Bjarne J:

- Åh jeg er så glad i dag. Omlægning af licens til skat er det bedste.

- Så skal alle betale en andel. Det er da ok.

Nu får vi ram på alle nasserne

- Jeg er pensionist og betaler fuld licens dvs ca200 kroner pr måned.

- I en husstand med 4 skattebetalende personer vil det svarer til ca 50 kroner pr person.

- Det kan da kun betyde en lettelse i sidste ende for alle.

- Samtidig får man ram på alle nasserne.

- Ren win win. Åh jeg er så glad i dag, skriver Bjarne, men hvad tænker du?