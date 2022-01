Brugt tæske-trøje: 12.000 kr

- Landsholdene kan om nogen bringe Danmark sammen.

- Og derfor er jeg særligt begejstret for, at håndboldherrerne løb på banen med Danmarks Indsamling på trøjerne.

- Det kan være med til at skabe ekstra opmærksomhed om vores vigtige formål, når vi igen i år samler ind til coronakrisens børn.

Tæskede Norge 35-25

Sådan lyder det fra Mulle Juul Korsholm, formand for Danmarks Indsamling, om de 20 spillertrøjer med et helt særligt indsamlingslogo, der lige nu er til salg på Lauritz,com.

12.000 for Hansen, 10.500 for Landin og 11.500 for Gidsel. Foto: Danmarks Indsamling/Lauritz.com

Bud har passeret 90.000

Håndboldherrerne spillede med trøjerne mod Norge 8. januar, og efter kampen - der ikke var særligt spændende, da Norge blev ydmyget 35-25 - blev de så signeret, fotograferet og sat på auktion, så håndboldfans og andre, der gerne vil støtte Danmarks Indsamling, kan byde løs.

Der er er lige nu budt for lidt mere end 90.000 kr. for tilsammen. Mikkel Hansens er dyrest, her skal du have 12.000 kr. op for næste bud. René Antonsens ligger til 2200 kr.

Der kan bydes på trøjerne frem til 29. januar kl. 20-21 stykker, men hvad tror du?