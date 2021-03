Brugte 75 minutter på IKKE at finde en P-plads

Han kørte rundt i fem kvarter for at lede efter en P-plads på Nørrebro onsdag aften - uden held. Nu synes han kommunen skal trække bøden tilbage

- Jeg vil gerne dele denne oplevelse med jer.

- For er Københavns kommune til for borgerne, eller er det en pengemaskine, som skal udnytte enhver lejlighed til at suge penge af borgerne?

Umuligt at arbejde om aftenen - og parkere

Sådan indleder S fra Nørrebro et brev til nationen! - et brev om hjælp. S bor på den trafikerede Jagtvej, ved siden af Stevnsgade, hvor der lige nu er et større renoveringarbejde i gang. Et arbejde, der betyder, at den ensrettede vej fra Jagtvej ind til Stevnsgade er spærret af.

S har sendt fine billeder med sit brev, som han håber kan være med at åbne kommunens øjne for borgerne i trængte parkeringszoner.

- Når man tænker på, at der i forvejen er mangel på parkeringspladser i området, så er det så godt som umuligt at få en parkeringsplads, når man kommer tilbage fra sit arbejde om aftenen.

- Det er det i mit tilfælde.

Kom hjem kl. 22.15 - gav op kl. 23.30

- Jeg kommer hjem fra arbejde efter en endt aftenvagt kl.22:15.

- Jeg kører rundt i mit licensområde, Jagtvej, Guldbergsgade, Tagensvej, Arresøgadegade, Sjællandsgade og alle de små gader.

Fem kvarter senere: Hvad er mine muligheder?

- Jeg kører rundt indtil kl.23:30. Ingen ledig parkeringsplads, men jeg må jo hjem til min familie, og samle kræfter til at gå på arbejde igen i morgen.

- Jeg beslutter mig til sidst for at parkere bilen i forlængelse af parkeringsbåsen på cykelstien.

- Jeg ved, at det er en forseelse. Men hvad har jeg af andre muligheder.

- Jeg beder om, at Københavns kommune giver os, borgere i de trængte parkeringszoner, en anden mulighed for parkering, når der er vejarbejde, som forhindrer os i at parkere vores biler.

- Jeg føler en dyb uretfærdighed i den behandling, og derfor vil bede om at trække bøden tilbage, skriver S, der arbejder som pædagog på et socialpsykiatrisk bosted, og derfor ikke lige har 500+ til en p-bøde.