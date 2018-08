Brugte huslejepenge til mad: Mor og datter smidt ud af bolig

Helle har været sosu i 23 år, og prøver nu at tage en eksamen på VUC, så hun kan blive pædagog. Men SU'en slår ikke til, og nu er hun og datteren ved at blive smidt ud af deres bolig.

- Jeg er rystet og dybt fristet til at sige, at vores velfærd er på rand af konkurs ..

- Tænk at smide mor og datter ud - bare fordi man får afslag på en enkeltydelse.

- Jeg nåde det ikke og nu sættes vi på gaden!

Nogenlunde sådan indleder Helle P et brev til nationen! om den triste situation hun og datteren er havnet i, fordi de ikke havde penge til huslejen i juni måned.

Kæmper for få en eksamen

Helle - som tidligere har fortalt, hvor hårdt det er at være ordblind og kæmpe for at bestå eksamener på VUC - skal nemlig retten i morgen for at modtage sin endelige opsigelse. Og hun forstår ikke, at kommunen bare kan lade den slags ske.

- I sidste uge sagde kommunen, at jeg kan vælge mellem at sove på gaden med min datter eller lyve overfor et krisecenter og fortælle, at jeg er voldsramt .

- De vil ikke hjælpe mig med penge.

- Dette er et opråb, om hvad der sket, når man kæmper - og taber.

Bare en almindelig dansker uden gode forbindelser

- Jeg er bare en almindelig dansker, uden gode forbindelser, og den slags er der åbenbart ikke plads til mere, skriver Helle, der gerne vil høre om nogen har et godt råd til hvad hun kan sige i retten i morgen, så hun undgår at blive smidt ud.