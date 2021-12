’Brun’ borger får nok

Han er ked af, at københavnere i især de bandepåvirkede områder er bekymrede over skyderierne – og derfor nu vil han vise, at ’brune’ borgere elsker Danmark.

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

- Forleden stod jeg i og frøs for en Playstation 5.

- Og tænkte på mine brune medborgere, der lige nu er modløse og harme over, at bandekrigen er blusset op igen.

Og koster det mig en Playstation, så ja

- Og at der nu skal en ny omgang ”indvandrerbashing” på programmet.

- Og så tænkte jeg - jeg må træde til og sprede lidt juleglæde.

- Og koster det mig den PS5, som jeg købte, så ja.

Sådan skriver Shahbaz S. til nationen! om den private image-kampagne for brune borgere han har sat gang i – en kampagne, der skal vise alle, men nok især hvide danskere, at folk med indvandrer-baggrund (Shahbazs forældre kommer fra Pakistan) faktisk meget gerne hjælper, når der er brug for en hånd.

Tre biler fyldt med julehjælp: Unge muslimer knokler

Vi vælger Danmark til

Derfor har han lavet et lotteri, hvor præmien er den nye Playstation han lige har købt. Et lod koster 100 kr, som skal doneres til SAND, De Hjemløses Landsorganisation.

Hans brev fortsætter derfor således:

- Vi har alle dage vidst, at vi er til gavn i alle de lande og alle de miljøer, vi bevæger os i.

- Lad os kaste et klokkeklart bevis til de folk, der lukrerer på at skabe skrøner og fordomme om os og splitter vores land op: Vi er her.

Næstekærlighed

- Vi hjælper, når der er brug for en hånd. Og I kan aldrig knække os med jeres vildledning og nedgørelse.

- Vi vælger næstekærligheden til. Vi vælger selvrespekten til.

- Vi vælger Danmark til, skriver Shahbaz, der også har lavet en video: