Brun buschauffør blev kaldt haleneger: Så blev han fyret

Hvad skal man finde sig i at blive kaldt, hvis man er brun i huden og kører bus? Ali synes haleneger og perker er over grænsen, men det synes hans nu tidligere arbejdsgiver tilsyneladende ikke.

- Den 10/4 2019 kl. 15:55 skal jeg som chauffør for Egons busser skifte med en kollega på Borup station, hvor vi kører togbus for DSB.

- Min kollega havde ikke parkeret bussen helt korrekt. Den spærrede for mulig udkørsel, og en kollega gør mig opmærksom på, at der er en bilist, der gerne vil forbi bagved bussen.

Flyt den bus og lad vær med at spil smart

- Jeg undrer mig en smule over, hvorfor bilisten ikke vælger at køre op over den meget lave ( ca. 4cm høje) kantsten for at komme forbi, og da jeg spørger bilisten, svarer han, at jeg skal flytte den bus nu og ikke spille smart og dette med truende stemme og aggressivt kropssprog.

- Jeg siger til ham, at jeg synes han skal tale pænt til mig, hvilket bare gør ham mere aggressiv og jeg vælger at trække mig og stille mig hen til min kollega og ignorerer ham.

Han kalder mig perker og så tager jeg et foto af hans bil

- Bilisten kommer derefter ud af sin bil og konfronterer mig truende og så aggressiv i sin fremfærd, at jeg sjældent har set nogen så aggressiv.

- Jeg flytter så bussen og min kollega og jeg er enige om, at nu kan han sagtens komme forbi, men det accepterer han ikke.

- Han kalder mig perker og haleneger og på det tidspunkt beslutter jeg at jeg vil anmelde ham for verbalt overfald og racisme og tager derfor et billede af hans bil og nummerplade.

Sådan indleder Ali J et brev til nationen! om den racistiske oplevelse han havde for snart 4 måneder siden – en oplevelse som endte med at han blev fyret. Ali synes ikke det kan være rigtigt, at man bare fordi man er brun i huden og kører bus skal finde sig at blive skældt ud og kaldt alt muligt. Og ende med at miste sit job. nationen! har bedt Egon om at kommentere sagen, og hans svar kan du læse nedenfor. Alis brev fortsætter således:

En passager hører det hele - og vil vidne

- Min kollega siger på det tidspunkt, at han gerne vil vidne, og en passager i bussen – en kvinde som også var vidne til episoden - kontakter mig da vi ankommer til Ringsted st. hvor hun giver mig sine kontaktoplysninger. Hun vil gerne vidne - hun mener heller ikke ikke det er i orden eller acceptabelt.

- Senere på dagen bliver jeg så kontaktet af min arbejdsplads, som oplyser at billisten har ringet og undskyldt for sin opførsel. 2 kørselsledere mener ikke jeg bør anmelde, da han har ringet og sagt undskyld.

- Men jeg kan ikke acceptere den undskyldning, da jeg mener bilisten bør straffes for sit voldsomme verbale og racistiske overfald.



Har været udsat for en del racisme

- Jeg har været udsat for racisme en stor del af mit liv og mener ikke at det kan accepteres.

- Næste dag d.11/4-2019 anmelder jeg hændelsen personligt på Ringsted politi station. hvor jeg taler med en betjent som modtager min anmeldelse og jeg bliver oplyst at man vil kigge på sagen.

- Fire dage senere kontakter jeg igen politiet, og jeg bliver oplyst, at politiet ikke vil gøre mere i sagen da bilisten har ringet til firmaet og undskyldt og da min kollega ikke længere ønskede at vidne. Min kollega skulle have udtalt, at jeg nok heller ikke selv havde været behjælpelig nok i situationen.



- Jeg bliver noget forarget over den oplysning og har så en diskussion med politimanden, hvorefter han påtaler, at det nok ikke er så smart at anmelde bilisten, hvis jeg bliver så ophidset. Han får det til at lyde som om jeg selv har været skyld i situationen.

Forstår ikke at man selv kan være skyld i racisme

- Jeg forstår ikke at man selv kan være skyld i racisme, og efter samtalen bryder jeg grædende sammen og må gå syg hjem fra arbejde. Og da jeg raskmelder mig efter påske, bliver jeg fyret.

- Jeg tager så kontakt til det kvindelige vidne for at høre om hun har talt med politiet og hun fortæller, at hun har talt med en betjent og at det var hendes indtryk, at det allerede på det tidspunkt var besluttet ikke at lave en anmeldelse - på trods af at hun gerne ville vidne.





(Sms fra vidnet, som nationen! efterfølgende har talt med)

- Jeg er skuffet over den manglende opbakning fra både min kollega, min arbejdsplads og politi i forhold til at racisme kan accepteres hvis bare man siger undskyld, slutter Ali, som nu afventer en afgørelse i sagen fra Ligebehandlingsnævnet.

Chefen: Fyringen har ikke noget med sagen at gøre

nationen! har talt med kvinden, der gerne ville vidne, og hun bekræfter at Ali blev overfuset og kaldt haleneger. nationen! har også bedt Egons Busser om at kommentere sagen - de svarer således:

- Vi kommenterer ikke på personalesager, men vi kan dog oplyse, at den pågældendes opsigelse ikke har nogen forbindelse til det beskrevne sagsforløb.

