Brutal udvisning: Hun er for ung

Nanna og argentinske Mauro er rystede over, at han er blevet udvist og har fået fem (5) dage til at pakke kufferten. De havde søgt om dispensation for 24-årsreglen, da Nanna fylder 24 til februar

- Min mand Mauro fra Argentina er blevet udvist.

- Han har ellers boet i Danmark i snart to et halvt år, og det første år arbejdede han fuldtid som receptionist på et hotel - han var på et 'working holiday visa'.

- Men man må ikke arbejde, når man ansøger om familiesammenføring, så han blev tvunget til at sige både sit fuldtidsjob og sit deltidsjob som Wolt-bud op, for at gå herhjemme imens sagen blev behandlet.

- I 10 måneder har han altså gået herhjemme hvor jeg som studerende skulle forsørge os begge.

- Jeg har 3 jobs plus et fuldtidsstudie.

Skal være ude 28. oktober

Sådan indleder Nanna R, der er 23 år og otte måneder gammel, et brev til Ekstra Bladet om at være - ja, 23 år og otte måneder og gift med en udlænding. For i Danmark gælder 24-årsreglen, og Udlændingestyrelsen har netop besluttet, at Nanna IKKE kan få dispensation for den regel – selvom den er lavet for undgå proforma- og tvangsægteskæber.

Hvis Mauro ikke er ude i morgen, kan han risikere at blive straffet med et indrejseforbud.



Nannas kæreste har nu fået at vide, at han skal forlade landet i morgen, 28 oktober, og derfor føler hun sig nu tvunget til at gå til medierne. Hendes brev, som du gerne må dele til så mange som muligt, så det måske kan få nogle ansvarlige politikere på banen, fortsætter derfor således:

Økonomien sejler - pga. af fire måneder

- Det har taget Udlændingestyrelsen hele 10 måneder at konkludere, at jeg ikke er 24 år.

- 10 måneder har vi gået i uvished med en økonomi der sejler.

- Jeg bliver 24 om 4 måneder, men det synes Udlændingestyrelsen ikke er et argument for at give min kæreste opholdstilladelse.

- Mauro har fået en udrejsesfrist, hold nu fast, på 5 dage. 5 dage har han til at pakke alt, og tage til den anden side af jorden (Argentina) hvor der ikke går nogle fly til pga corona.

Fly med tre mellemlandinger og coronakrav

- Der er et fly, med 3 mellemlandinger, men hvordan skal han mellemlande når de fleste europæiske lande har lukket grænserne og kræver en ny coronatest ved indrejse? Det er mildest talt umuligt i disse tider.

- 5 dage er helt urimeligt, også selv hvis der ikke var corona. Hans liv er her i Danmark, det kan man altså ikke pakke ned og sige farvel til på 5 sølle dage.

- Vi har mulighed for at klage til udlændingenævnet, hvilket vi nu gør, men de har også en sagsbehandling på 10 måneder, dvs. at vi skal gå 10 måneder yderligere i uvished om han må få opholdstilladelse i Danmark.

Føler bare at sagen skal i medierne

- Plus at hvis han ikke må være i Danmark under klagesagen, så skal vi være separeret i 10 måneder i hvert vores land.

- Vi har søgt om tilladelse til at Mauro må være her under klagesagen, men det begynder at blive presset, for det er i morgen han skal forlade Danmark, og vi har stadig ikke hørt noget.

- Han skal helt ud af Schengen, dvs. muligheden er ikke at han bare lige kan tage til Sverige eller lignende.

- Jeg er helt magtesløs, jeg føler ikke jeg kan gøre andet end at få den her sag i medierne og prøve at få befolkningens opbakning, skriver Nanna, som også har sendt Mauros prøvebevis med for at vise, at han har gjort alt for at kunne blive i landet.

