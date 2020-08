Brutalt brev fra fængslet: Far er død

Christians far døde på Diakonissestiftelsen i mandags, og nu skal Christian arrangere begravelse, tømme lejlighed osv. Derfor ville han gerne vente et par måneder med at afsone en fængselsdom. Men næh, nej

- 10. marts i år, blev jeg anholdt på Christiania med 5610 kr, hvorefter jeg modtog en dom på 3 måneders fængsel, på trods af at ingen havde set mig sælge eller være tilknyttet nogen bod.

- Nu skal jeg så møde op til afsoning.

Enebarn: Far døde mandag

- I mellemtiden blev min far diagnosticeret med Non Hodgkins Lymfom.

- Han gik bort i mandags. Og jeg skal tømme hans lejlighed og stå for hans begravelse.

- Og bearbejde min egen sorg.

De vil ikke lytte til mine bønner

Sådan skriver enebarnet Christian D i en mail til nationen! om den barske besked, han i dag har fået fra Kriminalforsorgen, der ikke mener, at der er grund til at udsætte afsoningen pga. af en begravelse og praktiske opgaver i forbindelse med et dødsfald.

Christian kender faktisk til flere andre, som også har mistet deres nærmeste, men som heller ikke er blevet lyttet til. Og han håber, at brevet til nationen! kan være med til at sætte lys på dette problem. Det fortsætter nemlig således:

- Jeg fik så sidste og afgørende afslag idag. Så skal møde kl.15 i morgen i Horserød statsfængsel.

- Det er umenneskeligt, når sagen drejer sig om noget så banalt som en anholdelse med penge.

Det er trods alt ikke personfarlig kriminalitet

- Har bedt om 2 måneders udsættelse, men de vil ikke lytte til mine bønner, måske de vil lytte, hvis i tog sagen op.

- Der er trods alt ikke tale om person farlig kriminalitet og jeg forsøger ikke at undgå at tage min straf, skriver Christian D, men hvad tænker du?