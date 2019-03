Brutalt: Kommune får lov til at smide alle nye flygtninge på gaden

Lidingö Kommune i Sverige har fået rettens ord for, at nyankomne flygtninge kun har ret til bolig i 2 år. Dermed mister alle dem, der kom i 2015 og 2016, deres bolig

- Skammeligt.

Sådan skriver svenske Birgitta L i en Facebook-kommentar på Afghanistanfakta til en dom fra Kammerdomstolen i Stockholm, der har vurderet, at Lidingö Kommune ikke gjorde noget forkert, da de tilbage i 2017 gav alle nyankomne flygtninge besked om, at deres midlertidige lejekontrakter ikke ville blive forlænget. Sagen har kørt i flere år, og Kammarrattans dom er endelig.

Den pinlige retning

Men Birgitta er ikke den eneste, der synes, at domstolen er forkert på den.

- Endnu et skub i den pinlige retning, skriver Torgny F i sin kommentar, og Sigbritt H er enig:

- Ja, der er tydeligvis forskel på mennesker.

Se også: Flygtninge smidt ud af boliger efter 2 år: Ahmad synes det er koldt i telt

Bedste kommune

Dommen møder dog ikke kun modstand. På Facebooksiden NB Nyhetsbyrån er der mange, der glæder sig over, at kommunen vandt sagen, der var anlagt af et medlem af kommunalbestyrelsen:

- Endelig sker der noget, skriver Steen Z og Patrick J er enig:

- Bedste kommune.....

- Og endnu bedre er det, at det var en politiker fra Miljøpartiet, der havde lagt sag an - og tabte, skriver Patrick.