Bryder løfte til kunderne

- Som resten af landets virksomheder, har Sønderborg Varme den seneste tid oplevet kraftige prisstigninger på de varer og ydelser, vi indkøber.

Sådan skriver Sønderborg Fjernvarme nu til sine 15.000 kunder om krigen i Ukraine og de stigende energipriser, der har præget efteråret og vinteren. Fjernvarmeværket bruger ordet 'energikrise' og skriver, at situationen nok ikke bliver bedre de næste måneder. Og at man derfor er nødt til at skrue op for prisen - selv om man tidligere har livet faste priser i 2022:

Føler mig taget i røven

70-80 kr. mere pr måned

- De store prisstigninger påvirker desværre vores omkostningsniveau i en sådan grad, at vi som ansvarlig virksomhed er forpligtiget til at reagere på det.

- Derfor har bestyrelsen valgt at hæve varmeprisen for at opnå bedre balance mellem indtægter og udgifter, som er en afgørende rammebetingelse i et selskab som vores, som drives efter hvile-i-sig-selv princippet, skriver værket og til den lokale avis JydskeVestkysten siger direktøren, at han synes situationen er træls:

Nervøs: Se om du kan få fjernvarme

Selvfølgelig er det træls

- Selvfølgelig er det træls at skulle ændre priserne midt i et år, når vi har fortalt forbrugerne, at prisen ikke ville stige, siger Erik Wolff til mediet.

En hus på 130 kvadratmeter stiger lidt mindre end 80 kr pr måned, en lejlighed på 75 kvadratmeter stiger mindre end 70 kr. pr måned, men hvad siger du?