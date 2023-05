Bud til samtale: DAO beklager

- Hej.

- Jeg har fået leveret en pakke af DAO.

- Som det fremgår kaster buddet pakken og slutter af med at have et suspekt fokus på mine ting, der står i et åbent skur.

- Jeg har ikke kunnet konstatere, at manden har stjålet noget.

Kommer han tilbage?

Sådan skriver Thor S. til nationen! om det overvågningskamera han har siddende i skuret - on den video, der nu har gjort ham bekymret. For at kaste med pakken er én ting, men Thor synes buddets interesse i de ting, der ligger i skuret, bør have lidt fokus. Hans brev - som nationen! har bedt DAO om at kommentere - fortsætter nemlig således:

- Jeg er selvfølgelig bekymret for, at han returnerer lidt bedre forberedt.

- Er det noget I måske finder relevant at skabe fokus på, skriver Thor, og nationen! har bedt DAO om deres mening om buddets opførsel. Og regionschefen har sendt dette svar:

- Hej.

- Pakken er leveret 3.5 kl. 4.20.

- Der er tale om en ellers god medarbejder, som kører sine ture til min tilfredshed.

Bør ikke kigge på hvad folk har

- Jeg kommer til at have en samtale om levering af pakker i plasticpose på korrekt vis..

- Jeg vil herefter afgøre sanktionen.

- Man bør ikke kigge på hvad folk har i deres private haver. Det har jo intet at gøre med vores arbejde.

- Vi skal levere korrekt og helst inden for de tidsrammer der er givet, skriver regionschefen, der beklager, men hvad tænker du?