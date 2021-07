Buhede ad landsholdet: Er det så slemt?

To engelske fodboldlegender melder sig nu ind i debatten om fans kan tillade sig at buhe af andres nationers nationalmelodier. Gary Neville og Gary Linker er rygende uenige

- Da jeg spillede i andre lande, og vores nationalsang blev 'buhet', opfattede jeg det altid som et forsøg fra modstandernes fans på at skræmme os - og overdøve vores egne fans.

- Aldrig som et angreb på os som mennesker.

Sådan skriver den engelske fodboldlegende Gary Neville (85 landskampe og 400 kampe for Manchester United) i et tweet om god opførsel på et fodboldstadium.

Ikke så slemt

For kritikken er haglet ned over de engelske fans, der buhede så voldsomt af 'Der er et yndigt land' i onsdags, at UEFA har indledt en sag, der kan ende med bødestraf. Men Neville mener, folk skal slappe lidt af med at blive så fornærmede:

- Er det virkelig så slemt og respektløst, slutter Neville sit tweet, der i skrivende stund har fået 40.00 likes.

Uhøfligt, respekløst og uden klasse

Men hvis man synes det er mange, så kan en anden britisk legende (med 80 landskampe, 185 kampe for leicester og omkring 100 for både Barelona og Tottenham) Gary Lineker slike sig om munden, når han ser de 218.000 likes hans tweet om stadion-etik har fået:

- Hvis du er heldig nok til at få en billet til finalen, bedes du ikke buhe af den en italienske nationalhymne.

- Af to grunde: A. Den en værd at lytte til og B. At buhe er virkelig uhøfligt, respektløst og fuldstændig uden klasse, skriver Gary Lineker.

Den store tyske avis Bild skriver, at UEFA vil sende ekstra mange opsynsfolk afsted til søndagens finale for at holde øje med de engelske fans, men hvad tror du?