Bum: Sparede 180 kr. på en tankfuld

I to dage har bilister i Sverige og Tyskland nydt godt af afgiftsnedsættelser på brændstof. Rabatten er 1,25 kr. pr. liter i Sverige og det dobbelte i Tyskland. Men i Danmark synes ministeren, at lavere afgift er en dårlig idé

- Har lige været over grænsen og tanket.

- Sparede 180 kr. på en tankfuld.

- Bum.

Valfarter for at tanke

Sådan skriver Ove V i en kommentar på DR Nyheders Facebook om de benzinafgifter, danskerne betaler i Danmark - og de benzinafgifter danskere, der tanken i vores to nabolande Sverige og Tyskland, betaler. Her har politikerne nemlig valgt at sænke afgifterne 1,25-2,50 kr. pr. liter for at hjælpe økonomisk trængte borgere:

- De næste tre måneder vil du se syd-, midt- og vestjyder, der valfarter til Tyskland for at tanke til billigere penge.

- Sådan som vi så det i 80’erne og 90’erne, skriver Michael M, der synes, den slags benzinturisme er uklog og skidt for miljøet, mens Eddi H. kan se en bonus ved at tanke billig benzin i udlandet:

- Så kan man jo lige så godt gøre sine indkøb, når man er der ...

- Gad vide, hvor godt det er for statskassen, skriver han.

Det er en dårlig idé

I skrivende stund har borgerforslaget om helt at fjerne afgifterne på brændstof fået 91653 støtter. Det gør det til suverænt mest støttede forslag i borgerforslags fireårige historie, men skatteminister Jeppe Bruus lader sig ikke påvirke:

- Det er en dårlig idé.

- Vi vil gerne beskatte det, der forurener, men anerkender samtidigt, at de stigende priser er en udfordring for mange danskere. Derfor har vi foreslået at hæve befordringsfradraget, siger ministeren til TVmidtvest, men hvad siger du?