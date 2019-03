Burde være valgfrit: Arbejder 5 timer pr uge og tjener 20.172

Mere end 500 borgere med begrænset arbejdsevne i Thisted kommune er på mini-fleksjob - og kommunen vil også have Nanna i sving, selv om hendes læge siger, at det er urealistisk. Selv synes Nanna det burde være frivilligt

- Mener ærlig talt, at dem med mindre en 5 timers effektivt arbejde pr uge, burde kunne vælge mellem pension og fleksjob.

- Det andet tærer på en.

Sådan lyder reaktionen fra Nanna R, der har kæmpet med Thisted Kommunes jobcenter i syv år, på den opgørelse over borgere i fleksjob, kommunen i dag har lavet til nationen!.

Nanna klagede - som du måske kan erindre - i går sin nød over kommunens uvilje til at give hende pension, og i afstemningen som mere end 15000 læsere deltog i, var der massiv overvægt af folk, der ikke tror at Thisted Kommune kan finde et job til Nanna.



Og mens kommunen stadig ikke vil svare på, hvilken type job de mener Nanna kan udføre, så vil de gerne oplyse, at der i alt er 776 Thisted-borgere på den nye fleksjob-ordning, og at de er spredt ud på 516 virksomheder. 522 af de 776 fleksjobbere arbejder mellem 1-10 timer pr uge.

Giv mig fred - giv mig pension

- Jeg kan ikke finde ro til at forholde mig til alle mine diagnoser og sygehusbesøg, når jeg samtidig med, skal koncentrere mig om kommunen, som bare leger med min psyke, skrev Nanna forleden, hvor hun også gjorde opmærksom på, at en pension ikke vil give hende flere penge:

- Jeg får 11.465 kr udbetalt i ledighedsydelse og på en førtidspension ville jeg nok få cirka det samme (18875 kr brutto), skrev hun.

Beskæftigelsesministeriet har for nationen! lavet et regneeksempel (se det nedenfor), der viser at Nanna ville få et par tusinde kroner mere, hvis hun arbejdede i f.ex. fem timer pr uge, men selv er hun bare ude på at få fred:

- Giv mig nu fred – giv min en pension – jeg kan ikke mere, skriver hun, men hvad tænker du?