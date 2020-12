Burger King med mystisk grød-melding

- Hvis du vil hjælpe, så bliv ved med at forkæle dig selv med takeaway, udbringning eller drive-thru.

- En Whopper er altid bedst, men en Bic Mac en gang i mellem er heller ikke så tosset.

Støt alle vores kolleger

Sådan lød det fra Burger King Danmark i begyndelsen af november, da efterårets coronasmitte begyndte at stige rundt omkring i Europa efter en ellers rolig sommerperiode.



Budskabet var angiveligt, at tusindvis af fastfoodmedarbejdere hos McD, KFC, Sunset, Dominos og personale hos kæder som Sticks 'n' Sushi og Jensens Bøfhus havde brug for en hjælpende hånd - den danske melding kom, efter at Burger King i Frankrig og Storbritannien var kommet med samme opfordring.

Mystisk melding fra Burger King

En af dem, der er tvunget til at lukke sin restaurant, er Anders van Deurs, der er indehaver af caféen Onkel A.

Sur tid for os

Og nu melder Whopper-fabrikken sig igen med en opfordring - denne gang er det mindre spisesteder, der er ramt af de seneste coronanedlukninger, de gerne vil hjælpe. Bl.a. et spisested, der hedder Grød:

- Det har været en virkelig sur tid for os, men vi ved, at den har været endnu hårdere ved andre i restaurationsbranchen.

- Der er mange mindre spisesteder, der virkelig kæmper lige nu.

- Vi vil gerne gøre, hvad vi kan og være med til at vise, at der findes masser af gode, lokale spisesteder derude, skriver Daniel Schröder, marketingchef i Burger King Danmark til nationen! og tilbyder de mindre spisesteder at bruge hans Insta-kanal med næsten 3500 følgere til at gøre opmærksom på sig selv: