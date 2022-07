En bustur gik grueligt galt for Rie. Efter en hård opbremsning endte det med et brud på ryggen. Chaufføren mente, det var hendes egen skyld, men nu følger Movia op

- Den 14.april 2022 cirka klokken 12.50 stod jeg på bus 18 ved Valby Station mod Amager.

- Men på et tidspunkt - hvor jeg var ved at studere rute-plakaten - bremsede chaufføren så hårdt op, at jeg røg på gulvet.

- Jeg blev hjulpet op af en passager og han spurgte, om jeg var OK.

Grædefærdig

- Det var jeg ikke. Det gjorde ondt, jeg græd, og da vi kom til Sjælør Station, kaldte jeg på chaufføren, som ikke var meget for at lette sig.

- Men han sagde dog, at det var min egen skyld.

Sådan indleder Rie B et brev til nationen! om en meget uheldig bustur - og et meget afvisende busselskab.

For Rie har forsøgt at gøre Movia opmærksom, på den hjælp hun ikke fik fra chaufføren. Forgæves.

Hun er ikke ude efter erstatning, men tænker, at en undskyldning kunne være på plads. Hendes brev - som nationen! har bedt Movia kommentere - fortsætter nemlig således:

En bil stoppede og kørte mig hospitalet

- Jeg kom endelig til Irlandsvej, hvor min veninde stod og tog imod mig. Hun hjalp mig over vejen, og en bilist standsede faktisk og spurgte, om han skulle hjælpe.

- Vi ringede så 1813, og han kørte mig til Amager Hospital, hvor de fandt brud på ryggen. Jeg har gået med korset i tre måneder.

De har ikke engang sagt undskyld

- Men jeg har ikke engang fået en undskyldning, skriver Rie.

nationen! har spurgt Movia, hvad de synes en chauffør skal gøre, når en ældre passager vælter i bussen og slår sig?

Og om de kan sige, hvor ofte der er den slags sager. Og endelig om de synes en erstatning/undskyldning til Rie er på sin plads. Og det svarer Movia på sådan her:

Vi vil gerne sige undskyld

- I Movia er vi naturligvis berørte af kundens situation, og selvfølgelig vil vi give Anne Marie Bunster en undskyldning.

- Vi er rigtigt kede af hendes oplevelse, og jeg håber, at hun snart vil komme sig over sin skade.

- Hvis en chauffør observerer, at en kunde er faldet, så skal chaufføren indberette det.

En bus er stor - og der er mange blinde vinkler

- Vi ved erfaringsmæssigt, at chaufføren ikke altid kan se det eller høre det. En bus er stor, der er mange blinde vinkler, ligesom chaufføren har sit primære fokus rettet mod trafikken.

- Hvis chaufføren opdager, at nogen er kommet til skade i bussen, f.eks. er faldet, så skal chaufføren selvfølgelig hjælpe og tilkalde hjælp, hvis det er nødvendigt.

- I vores chaufførhåndbog har vi også meget klare retningslinjer for chaufførens kørsel, og den service og agtpågivenhed, som chaufføren skal udvise – særligt over for ældre og dårligt gående kunder.

Vi følger nøje op på den her hændelse

- Vi er en servicevirksomhed, og derfor følger vi også nøje op, når vi hører om hændelser som den konkrete her.

- I 2021 modtog Movia i alt 12.665 henvendelser fra kunder. 36 af disse, svarende til 0,2 pct., handler om tilskadekomst i busserne, skriver Movia, der henviser Rie B til at tage kontakt til den private busoperatør, som Movia har udliciteret kørslen til, for spørgsmålet om erstatning.

Busoperatøren har nemlig en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker den slags sager.