Butik-Mogens: Hold fingrene væk

Når man handler julegaver på nettet, er man medskyldig i butiksdød, lyder advarslen fra en butiksformand, der fortæller, at nogle butikker er så pressede på økonomien, at de ikke engang kan betale til julebelysning

- For nogle butikker er det et spørgsmål om liv eller død.

- Man risikerer, at de lukker, og at det bliver en død gade og et dødt miljø uden inspiration at hente.

Sådan siger Mogens Steffensen, formand for Amager Butikkerne til TV2 Lorry om de julegaver, han ved at borgerne snart skal købe - og de butikker, der driver forretning på internettet.

Butikker: Ikke råd til julebelysning

For set fra Mogens' stol bruger danskerne alt for få penge i de fysiske butikker, der derfor kæmper for at overleve. Han fortæller, at nogle butikker i år har så få penge, at de ikke har råd til at betale til julebelysningen. Og han opfordrer nu danskerne til at 'holde fingrene fra nettet':

Gider ikke skrigende unger

Men ser man på Lorrys Facebook-profil, så er det ikke alle, der synes opfordringen fra butiksformanden giver mening:

- De (julegavekøbene red) blev alle klaret online i september og oktober.

- Færdig med det pjat, skriver Camilla N. f.ex. og Milos M. er også til net:

- Jeg gider ik' alt det stå i kø, eller at blive mast, stressede voksne og skrigende unger.

Det bliver on-line

- Så det bliver online, skriver Milos, mens Annette A. er til gammeldags indkøb:

- Det er så hyggeligt at gå på shopping- i juletiden giver det stemning.

- At sidde bag en skærm kan slet ikke sammenlignes..

- Støt op om de lokale forretninger, en dag er de væk, skriver Annette, men hvad tænker du?