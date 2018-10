C. Hassan forstår godt Nye Borgerlige: Danmark skal ikke ende som Kabul

Nye Borgerlige er ikke værre end Ida Auken, De Radikale & Co, skriver Chadi Hassan, der ønsker at bevare Danmark som jeg kender det i dag.

- For nyligt hørte jeg i Radio 24/syv et skarpt angreb på Partilederen Pernille Vermund og Nye Borgerlige.

- Ida Aukens påstand lød på at Nye Borgerlige ikke var Borgerlige, men et parti der forsøger at lyve og ikke er ordentlige ved hinanden eller borgerne.

- 'For borgerlige holder loven og de går ind for ordentlig omgang med hinanden,.. lød det fra Ida Auken i radioen (24/syv).

Har talt med mange fra Nye Borgerlige

Sådan indleder Chadi Hassan, som du kender fra debat-klassikerne 'Giv dog hånd til det land der har givet dig mad på bordet'(222 kommentarer) og 'Du er en røvslikkende kartoffel'(120 kommentarer), et indlæg om dansk politik og det kommende valg. Chadi mener nemlig ikke, det er er relevant at stille spørgsmålet om Nye Borgerlige kommer end eller ej, men nærmere, hvor mange mandater de kommer ind med. Og han forstår godt, at folk vil stemme på dem:

- Jeg har personligt som debattør og skribent fået en anden erfaring og oplevelse med de Nye Borgerlige, deres medlemmer og politikere.

- Jeg har stiftet mange bekendtskaber med dem, og mange af dem har jeg haft private og lange samtaler med. De er venlige og imødekommende og har altid respekteret mig, selvom vi ikke altid er enig. Og selvom jeg har en anden etnisk baggrund.

Og jeg får mere had fra venstrefløjen

- Som debattør har jeg oplevet, at få flere hadefulde beskeder og trusler fra venstrefløjen og indvadrermiløjerne end jeg har fået fra Nye Borgerlige og højreekstreme. Det fordi jeg selv er borgerlig, men ikke Nye Borgerlige.

- Personligt vil jeg ikke stemme på dem, men jeg deler mange af deres synspunkter, selvom jeg er langt fra enig med dem.

- For jeg vil også selv have at mine børn vokser på i et trygt og sikker samfund, selvom jeg højst sandsynligt selv på et tidspunkt udvandrer.

- Der er godt nok et par enkelte, som kan virke for rabiate og kommer med falske påstande inde i mellem.

Vermund har udviklet sig meget

- Personligt respekterer jeg Pernille Vermund og hendes saglige måde at debattere på og jeg synes personligt, at hun har udviklet sig meget siden hun stiftede partiet.

- Men kunne det tænkes at Nye Borgerlige slet ikke havde set dagens lys hvis det ikke var for den katastrofale og ødelæggende udlændingepolitik hendes (gamle) parti, Konservative, havde ført igennem 90’erne og som vi i dag stadig kæmper med?

- Det vi ser nu (med Nye Borgerlige), er en naturlig reaktion.

- I 1980 var der 30.000 i Danmark af en anden etnisk baggrund (muslimer), i Danmark i dag er tallet 304.000.

- Hvis ikke udviklingen vendes, så vil vi have sammenstød mellem civilisationerne og i værste fald borgerkrige og kaotiske tilstande.

- Det vil ikke ske nu men måske senere i fremtiden, hvis der ikke gribes ind.

DF har reddet Danmark fra 'svenske tilstande'

- Jeg kan godt forstå, at folk er bekymrede for Nye Borgerlige, hvis de får magt, som de har agt. Men som det ser ud nu, så kommer de ind i Folketinget og sætter sig på de afgørende mandater.

- Spørgsmålet er derfor ikke længere om Nye Borgerlige kommer end eller ej, men nærmere, hvor mange mandater de kommer ind med.

- Man var også bange for Dansk Folkeparti, da de kom frem.

- Nu mange år efter kan vi konstatere, at hvis Dansk Folkeparti ikke havde set dagens lys så havde Danmark fået svenske tilstande, eller det der måske er værre.

- Der er enkeltpersoner i partiet jeg ikke bryder mig om fordi jeg synes de kan virke for ekstreme og jeg er langt fra enig i den måde de stigmatiserer og taler om muslimer og folk med en anden etnisk baggrund.

- Men hvorfor er det, vi er endt her i dag?

Danske politikere tør ikke udvise hardcore kriminelle

- Det er fordi vi konsekvent har ført en forkert politik og politikerne på Christiansborg - som bestemmer mere og mere over borgerne og centraliseringen som tager til - ikke vil tage et opgør med konventionerne, når det kommer til at udvise hardcore kriminelle, mens andre - som fortjener at blive i Danmark - får sparket og skal forlade landet.

- I virkeligheden ønsker jeg at bevare Danmark som jeg kender det i dag.

- Jeg har ikke lyst til at se Danmark ende som Kabul eller Teheran.

- Der er få ting der skiller os ad, men meget mere der samler os.

Forstår godt Nye Borgerliges kamp

- Derfor kan jeg godt forstå når Nye Borgerlige kæmper for at bevare det Danmark jeg kender i dag.

- Jeg vil gerne have mine børn vokser op med frihed, ligeværd og tryghed fordi jeg elsker Danmark ligeså højt, som jeg elsker hjemlandet, skriver Chadi Hassan, men hvad mener du?