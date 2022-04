Camper-Knud: Den revner

- Hej.

- Jeg blev den lykkelige ejer af en hel ny autocamper, en Sunlight V60. 15. oktober 2020 med to års garanti.

- Den kostede cirka 540.000 kroner med ekstraudstyr.

- Men allerede i marts-april måned 2021 konstaterede jeg, at der var revner i B-stolpen.

De ville godt første gang

Sådan indleder Knud et brev til Nationen! om at investere en pæn portion penge i en skøn autocamper – og så finde ud af, at der er problemer med konstruktionen. Knud har nemlig fået repareret stolpen én gang - men det virkede ikke særlig godt. Hans brev – som Nationen! har bedt Camping Parken om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg kontakter Camping Parken Herning, som er forhandler samt har værksted til at udføre garantiarbejde for Sunlight.

- De ville rigtig gerne hjælpe mig med dette, og 15. juli 2021 bliver den udskiftet på garanti. Og alt var godt.

- Men nu her er den så begyndt at revne igen.



Men anden gang, næ nej

- Men 28. marts 2022 modtager jeg en mail fra Camping Parken Herning om, at Sunlight ikke vil dække en udskiftning, men at Camping Parken Herning gerne vil reparere den mod en timepris på 720 kr., og de ville anslå, at det ville tage tre timer.

Skal jeg selv betale for en garantisag?

- Jeg skrev en mail til direktøren for Camping Parken Herning, om dette kunne være rigtigt, men har intet hørt fra dem.

- Og nu står jeg her med en garantisag, jeg selv skal betale, skriver Knud, og Nationen! har spurgt Camping Parken, om det er korrekt, at han selv skal betale for reparation nummer to – og om Knud er den eneste Sunlight-kunde, der har haft problemer med revner i B-stolpen. Og de har sendt dette svar:

Ikke alligevel - det var en misforståelse

- Derlader til at være opstået en misforståelse her.

- Det er rigtigt, at Sunlight ikke vil dække skaden, da det viser sig, at begyndelsen på skaden er opstået på vores værksted.

- Vi har tilbudt Knud, at vi sagtens kan reparere skaden, så det ikke kan ses og ikke vil udvikle sig.

- Denne reparation vil ske på vores regning og ikke som oplyst af værkstedet, at Knud selv skal dække beløbet, skriver Camping Parken, der nu vil kontakte Knud for at få styr på sagen.