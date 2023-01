Cannabis-bilist knaldet: Se min recept

- Hej

- Jeg har diagnoserne Asbergers/autisme, OCD og Tourettes. Jeg har siden 2013 taget cannabismedicin på recept,

- Det gjorde jeg også d 14 Juni 2019, hvor jeg blev stoppet af politiet kl 19:30 og anholdt og taget med på stationen og fik taget blodprøve, der selvfølgelig viste THC når jeg får THC medicin på recept.

- Det betød så at de tog mit kørekort og sagen kom for retten.

De er komplet ligeglade

Sådan indleder Claus L et brev til nationen! om at få medicin med cannabis – og få taget sit kørekort, fordi man ikke kan bevise, at man har taget sin medicin. Claus har været i byretten og landsretten, og vil nu gerne have at landets førende jurister i højesteret ser på hans dom. Hans brev – som du gerne må dele til andre, der tager cannabis-medicin – fortsætter nemlig således:

Annonce:

- Nu har jeg brugt 3.5 år på at få systemet til at fatte, at man har THC i blodet i når, man får det som medicin på recept og at jeg i perioden hvor jeg blev stoppet af politiet fik THC på recept.

Det er jo omvendt bevisbyrde

- Men de er komplet ligeglade, og har brugt omvendt bevisbyrde i byretten.

- De skriver, at jeg ikke har bevist, at jeg har taget min medicin.

- Men hvordan skal jeg bevise det, spørger Claus, der gerne vil have højesteret til at kigge på sagen – og høre om andre cannabispatienter, har oplevet det samme i retssystemet.

Der er lidt over 1300 danskere, der får cannabismedicin (esundhed.dk, 3 kvartal 2022), men hvad siger du?