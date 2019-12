Carsten frygter 'julesuppe'

Ekstra Bladet har fået et desperat brev fra Carsten F, der er på førtidspension og har brug for hjælp til stifttænder og protese. Han faldt på cyklen i juni, men kommunen afviser ham hele tiden.

- Jeg håber virkelig at mit nødråb bliver hørt nu.

- For jeg tror Københavns Kommune bare vil spare penge på mig.

- Men jeg får det værre og værre.

Jeg har intet af værdi

Sådan indleder Carsten F fra København et brev til Ekstra Bladet om den møgsituation har er havnet i, fordi han kørte galt på cykel i juni måned. Carstens tænder faldt ud, og hans gummer blev ødelagt – og nu bliver han afvist, når han beder om hjælp. Hans brev – som Københavns Kommune kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Jeg har intet af værdi.

- Jeg har 11.000 indtægt, og en husleje på 5000 med varme.

- Og så kan jeg ikke finde de 80.000 kr, som det vil koste at få 3 stifttænder i overmunden og 3 stifttænder i undermunden, så protesten kan sidde fast.

- Og tandlægen siger, at jeg skal betale 3000 bare for den første undersøgelse.

Jeg har ikke 80.000 - og jeg har tabt 14 kilo

- Jeg har ikke de penge, og jeg får det værre og værre for hver dag.

- Det er svært at spise - uden tænder og med ødelagte gummer - og jeg har tabt 14 kilo siden juni.

- Jeg frygter allerede juleaften, hvor jeg kun kan spise suppe.

- Jeg tror helst kommunen vil have, at jeg går helt ned, og bliver sagt op i min lejlighed, og flytter fra København.

- Hjælp, skriver Carsten, der nok havde håbet på at hans brev ville ruske op i kommunen. Men de skriver:

Kommunens betingelser skal opfyldes

- Vi kan ikke udtale os om borgerens sag.

- Men vi kan ikke genkende, at det koster 3.000 kr. at få foretaget en første undersøgelse.

- Generelt er det sådan, at kommunen i nogle tilfælde kan yde økonomisk støtte til førtidspensionister, der ønsker en tandprotese.

- Det kræver dog, at en række betingelser er opfyldt. Fx må førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003, ikke have en formue på over 87.900 kr.

Det plejer at være gratis

- Lovgivningen kræver desuden, at førtidspensionisten får udarbejdet et behandlingsoverslag fra sin tandlæge/tandtekniker.

- Det er vores erfaring, at det plejer at være gratis at få udarbejdet det.

- Førtidspensionister er altid velkomne til at henvende sig og få rådgivning om deres muligheder for økonomisk støtte til tandbehandling, skriver kommunen, men hvad tænker du?