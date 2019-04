CBB forsvarer regning på 4000 kr: Vi har sendt 14 sms'er til Rolf

Rolf blev vred, da han fik at vide, at de 4000 kr muligvis dækkede over 'usynligt dataforbrug'. CBB siger nu, at de gentagne gange har gjort ham opmærksom på, at han burde skifte abonnement

- Jeg er ærgerlig over Rolfs situation.

- Vi er ikke på nogen måde interesseret i, at vores kunder har abonnementer, der ikke passer til deres forbrug.

- Og derfor har vi også gentagne gange gjort Rolf opmærksom på – lige siden hans dataforbrug steg i april 2018 – at han med fordel vil kunne skifte til et andet abonnement, der passer til hans forbrug.

Ville ønske Rolf havde reageret

- Samtidig har vi sendt ham en kvittering for hver gang, hans abonnement er blevet tanket op, sådan siger Christian Hoffmann, adm. direktør i CBB om den klage, pensionist Rolf N, der fra april til november sidste år betalte 4000 kr for data, kom med på nationen! i går:

- Jeg ville ønske, at Rolf allerede tilbage i april havde reageret, så vi kunne have fundet en bedre løsning, fortsætter CBB-direktøren, og nationen! har også fået lov til at vise indholdet af de omtalte SMS'er, der er sendt til Rolf:

'Servicebesked ved ændret forbrug'

CBB har sendt 14 SMS servicebeskeder til Rolf fra april til oktober 2018.

Servicebesked om, at der er brugt ”XX kr på data i denne måned, som svarer til XX MB data” sendes som SMS til kunderne.

I SMS’erne skriver CBB yderligere: 'Er du i tvivl, om dit abonnement passer til dit forbrug? Så kan du altid kontakte vores kundeservice på 50 50 50 50 og få hjælp.'

Se også: Rolf rystet over CBB-regning: 4000 kr for 'usynligt' forbrug

Rolf kan slet ikke genkende det

Rolf har nu set svaret fra CBB, og han synes ikke, han kan genkende, at han er blevet gjort opmærksom på, at han med fordel kunne skifte abonnement:

- De har godt nok sendt mail om forbrug, som jeg har gjort dem opmærksom på, ikke passede,

- De har ikke foreslået et andet abonnement, de fleste af de mails jeg modtager fra dem er Deres reklamemail, lyder det fra Rolf, der stadig synes, at 4000 kr for noget, der muligvis er 'usynligt dataforbrug', er meget dyrt, men hvad mener du?