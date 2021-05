Celle-udsigt: Tag 300.000 kr. og hold kæft

- Hvorfor kan de rædsler ikke placeres på taget af store industribygninger?

- Nååå, så tjener bønderne ingen penge på den jord.

- Jamen, der er brug for anlæggene i den grønne omstilling!

- Nååå, så er det derfor 9 ud af 10 vindmøller står stille, når det blæser.

Metoden er ikke rigtig

Sådan skriver MOEM i en kommentar på Dagbladet Ringkøbing-Skjerns Facebook-profil om den kvinde, der blev tilbudt 300.000 kr. i kompensation af firmaet Greengoenergy og lokale grundejere, der vil bygge et gigantisk solcelleanlæg i Dejbjerg/Lem-området.

De mange solceller, der ifølge DR er sorte, fire meter høje og vil fylde et areal, der svarer til 500 fodboldbaner (365 hektar), vil nemlig tage noget af hendes udsigt.

Så hun sagde nej.

Hold kæft-bolsje

For betingelsen for at tage imod beløbet var, at hun fraskrev sig retten til at klage. Og det syntes hun ikke var OK.

- Jeg vil gerne have en erstatning for det værditab, jeg lider.

- Men jeg synes ikke, metoden er den rigtige.

- Og jeg forstår ikke, hvorfor vi skal pålægges tavshed, siger kvinden til DR Nyheder Midtvest, der forgæves har forsøgt at få en kommentar fra firmaet.

I Dagbladet Ringkjøbing-Skjern kalder kvinden de 300.000 kr for et 'hold kæft-bolsje', men hvad tænker du?