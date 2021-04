Centerchefens frygt

Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer blev lukket ned 17. december. De åbner i morgen, men spørgsmålet er, om kunderne har fundet andre steder at shoppe

- Glæder mig til at shoppe i hele centeret.

Sådan skriver Sandra F. i en kommentar på Kolding Storcenters Facebook-profil om udsigten til at kunne slentre fra butik til butik med tag over hovedet efter en lange nedlukning.

Har et gavekort og skal købe sko

Og Sandra er ikke den eneste, der glæder sig:

- Hvor bliver det dejligt, at man igen kan komme ind i butikkerne.

- Husk vi skal stadigvæk passe på hinanden og holde afstand og spritte af, så de ikke skal lukke igen, skriver Tinna P, og Mette er også klar:

Jeg shopper hellere i bymidten

- Jeg skal bruge mit gavekort til centeret på nogle gode sko, skriver hun. Mona S. er en af dem, der er ligeglad.

- Lige meget for mig - jeg shopper hellere i bymidten, skriver Mona.

En reel frygt for butikslukninger

Jydskevestkysten har forud for genåbningen af centerets butikker spurgt centerets manager, om han frygter, at kunderne bliver væk - og hvad han tænker om butikslukninger:

- Efter min mening vil det være dumt ikke at have den frygt, og for nærværende er det ikke noget, vi kan afvise, så det er en meget reel frygt, siger manageren til avisen, men hvad siger du?